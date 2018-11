Stiri pe aceeasi tema

- O organizatie pentru drepturile omului a cerut Argentinei sa utilizeze o lege din constitutia sa privind crimele de razboi pentru a investiga rolul printului saudit Mohammed bin Salman in posibilele crime impotriva umanitatii din Yemen si uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.

- CIA (Agentia Centrala de Informatii a SUA) a ajuns la concluzia ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a ordonat asasinarea ziaristului Jamal Khashoggi, scrie vineri cotidianul Washington Post, citat de Reuters. Potrivit ziarului, mai multi oficiali americani si-au exprimat increderea…

- Statele Unite ale Americii au anuntat joi sanctiuni financiare impotriva a 17 oficiali sauditi implicati in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, intre care si apropiati ai printului mostenitor Mohammed bin Salman, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Printre persoanele vizate de aceste masuri…

- Presedintele Indoneziei, Joko Widodo, a facut apel la o ancheta ''transparenta si aprofundata'' privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, apel lansat luni in cadrul intalnirii sale cu ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a indicat sefa diplomatiei indoneziene, Retno…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, nu cunostea detaliile operatiunii care a rezultat cu moartea jurnalistului Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit la Istanbul, a informa un oficial saudit familiar cu ancheta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat in timpul unei vizite in Arizona ca explicatia Riadului in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a murit in interiorul consulatului saudit la Istanbul, este "credibila", relateaza cotidianul The Guardian si agentia Reuters, informeaza…

- Confruntat cu amploarea luata de disparitia misterioasa a jurnalistului Jamal Khashoggi, considerat mort de autoritatile turce, regele Salman s-a simtit obligat sa intervina peste printul mostenitor, scrie Reuters, citand cinci surse apropiate familiei regale a Arabiei Saudite.