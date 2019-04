Stiri pe aceeasi tema

- Aur in valoare de mai multe miliarde de dolari este scos ilegal in fiecare an din Africa via Emiratele Arabe Unite, o poarta spre pietele din Europa, SUA si mai departe, arata o analiza Reuters. Datele vamale arata ca, in anul 2016, Emiratele Arabe Unite au important din Africa aur in valoare…

- Aur in valoare de mai multe miliarde de dolari este scos ilegal in fiecare an din Africa via Emiratele Arabe Unite, o poarta spre pietele din Europa, SUA si mai departe, arata o analiza Reuters, relateaza Agerpres.Citește și:Au scazut exporturile de arme in Germania: producatorii acuza Guvernul…

- Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite (EAU) au anuntat ca au convenit sa acorde Sudanului un ajutor de 3 miliarde de dolari, aruncand 'un colac de salvare' noilor lideri militari dupa protestele care au dus la inlaturarea presedintelui Omar al-Bashir la 11 aprilie, transmite Reuters.…

- Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite (EAU) au anuntat ca au convenit sa acorde Sudanului un ajutor de 3 miliarde de dolari, aruncand 'un colac de salvare' noilor lideri militari dupa protestele care au dus la inlaturarea presedintelui Omar al-Bashir la 11 aprilie, transmite Reuters, relateaza…

- Comisia Europeana a intocmit o lista de importuri din SUA in valoare de aproximativ 20 de miliarde de euro (22,6 miliarde de dolari) care vor avea taxe vamale sporite, in urma unui disputei privind subvenționarea industriei aeronautice, inforemaza Reuters.Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire…

- Deficitul comercial al SUA s-a diminuat semnificativ in ianuarie, pe fondul cresterii achizitiilor de soia de catre China, ceea ce a dus la o redresare a exporturilor, dupa trei luni de declin consecutiv, transmit AP si Reuters. Departamentul american al Comertului a anuntat miercuri ca deficitul…

- Grupul aeronautic european Airbus este aproape de a semna un acord de miliarde de dolari cu China, dupa intarzierea cu peste un an a negocierilor, au declarat pentru Reuters surse din industrie.Reprezentantii Airbus nu au comentat informatia.

- Cu cinci zile inainte de termenul la care Statele Unite urmau sa aplice taxe vamale suplimentare la importuri chineze anuale in valoare de 200 miliarde dolari, Donald Trump a facut un anunț-surpriza: a anulat ultimatumul respectiv, dupa ce a constatat «progrese» la negocierile comerciale bilaterale.…