Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Preafericitul Daniel, sosește astazi la Craiova pentru a participa azi la deschiderea oficiala a Intalnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși de la Craiova.

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Preafericitul Daniel, sosește astazi la Craiova pentru a participa azi la deschiderea oficiala a Intalnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși de la Craiova.

- Circa 3.000 de tineri din intreaga lume sunt asteptati la Craiova, in perioada 5-8 septembrie, la Intalnirea Internationala a Tinerilor Ortodocsi – ITO 2019, organizata anul acesta de Arhiepiscopia Craiovei, care a ales ca motto „Cu totii suntem un Potir. Credinta, nadejde si dragoste”. Arhiepiscopul…

- CSU Craiova joaca meciul retur cu Honved astazi, de la ora 19:15, in turul II al preliminariilor Europa League. Șase fani ai lui Honved, dintre cei sosiți miercuri noapte la Craiova, și echipa au cazut victimele a 15 huligani locali. Unul a fost lovit la cap CSU Craiova - Honved va fi transmisa pe TV…

- Peste 100 de tineri din Craiova protesteaza, miercuri seara, in centrul orașului, nemulțumiți de anchetele desfașurate in cazul presupuselor crime de la Caracal. „Corupția ucide ingeri” sau „Credeam ca sunteți oameni”, sunt mesajele tinerilor care au venit la protest, potrivit Mediafax.Tinerii…

- A fost lansat imnul celei de șasea ediții a intalnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO 2019) care va avea loc la Craiova. Deschiderea oficiala a evenimentului va avea loc joi, 5 septembrie, la ora 18:00, in Piata „Mihai Viteazul”. Tineri ortodocși din toata lumea vor beneficia de workshop-uri,…

- Lions Club Alba Iulia și Lions Club Napoca din Cluj Napoca va invita sa participați sambata, 29 iunie 2019, ora 10, la crosul Epilepsy Challenge in Cetatea Alba Carolina. Epilepsy Challenge se organizeaza in acest an in alte 7 orase din Romania: Craiova (2 iunie), Brașov și Targu Mureș (8 iunie),…

- Cererea uriasa de tramvaie din Europa afecteaza Craiova. Aceasta este explicatia oferita, joi, de primarul Mihail Genoiu, care, la randul lui, a primit-o de la Ministerul Dezvoltarii Regionale. Ministerul a fost cel care a derulat licitatia pentru achizitia a 17 tramvaie noi destinate transportului…