- Fotbalul romanesc este lovit de o mare pierdere. Ilie Balaci, marele fotbalist al Craiovei Maxima, a murit azi, din cauza unui atac cerebral. Nascut pe 8 septembrie 1956, la Bistret, Balaci a fost supranumit „Minunea blonda” si este omul de care se leaga marile succese ale Universitatii Craiova din…

- Solo Gheorghe, un activist de mediu care actioneaza cu preponderenta in zona Campulung Moldovenesc a urcat vineri o postare pe reteaua de socializare facebook. Este vorba de o persoana care a aruncat pe geamul masinii niste gunoaie, care i-au fost returnate de Solo Gheorghe.Filmuletul video postat ...

- Barbatul din Calarasi filmat tarandu-se a facut o marturie socanta, care ridica multe semne de intrebare. Cazul lui Petre Balan este acum cunoscut la nivel national, datorita unui trecator revoltat care l-a filmat si a pus imaginile in mediul online.

- Peste 600 de neonazisti au participat sambata la un mars prin cartierul Friedrichshain din Berlin, pentru a comemora moartea liderului nazist Rudolf Hess, relateaza DPA. Foto: (c) FELIPE TRUEBA / EPA Mii de contramanifestanti au aruncat sticle si pietre catre cei care onorau memoria unuia din apropiatii…

- Echipajele de pompieri care au intervenit sa stinga incendiul de la groapa de gunoi FCC s-au retras dupa ora 21,00, incendiul fiind lichidat. „Va ramane in supraveghere personal de la locul de munca, cu dispozitiv de la hidrantii exteriori, iar maine vor continua operațiunile de astupare cu pamant.…

- Un baiat de 14 ani a incercat sa strice un semafor amplasat in intersectia bulevardului Cantemir cu strada Decebal. El a fost insa observat de reprezentantii Compartimentului Managementul Traficului, care i-au trimis pe politistii locali in zona. Adolescentul locuieste in blocul Cantemir de pe strada…

- Astfel, un barbat in varsta de 43 de ani, din Belcesti, a fost amendat cu 400 de lei deoarece a proferat injurii si amenintari violente la adresa unei femei, pe strada. Un alt barbat, de 38 de ani, din Sipote, a fost amendat dupa ce a consumat alcool. „A fost sanctionat contraventional cu amenda in…