Cateva sute de persoane de toate varstele au participat, astazi, la un marș impotriva avorturilor organizat in fiecare an pe strazile Timișoarei. Evenimentul a avut loc in mai multe orașe din Romania, fiind organizat de catre mai multe culte creștine. In acest an, marșul s-a desfașurat sub sloganul "Unic din prima secunda". La Timișoara, participanții […]