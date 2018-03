Sute de timiseni cu pneumonie, intr-o singura saptamana

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul virozelor este in continua crestere. Peste 1.600 de cazuri de infectii virale acute s-au inregistrat doar saptamana trecuta, cu 30 la suta mai multe fata de perioada 5-11 martie.Cifra este si cu 74 de procente mai mare decat in aceeasi saptamana din 2017.

- Pentru saptamana 12.03.2018-18.03.2018 la nivelul judetului Prahova s-au inregistrat urmatoarele date de morbiditate: - IACRS ( infectii acute ale cailor respiratorii superioare) un numar de 5325 cazuri, din care 86 internari; - Pneumonii un numar de 981, din care 146 internari ;…

- Razvan G., in varsta de 18 ani, din comuna Aroneanu, a fost internat in stare grava la Spitalul „Sfantul Spiridon" din cauza unei pneumonii pe care a dezvoltat-o in timpul petrecut in fosa septica. Pacientul a fost consultat in Unitatea de Primire Urgente (UPU) a spitalului si apoi a fost internat pe…

- O adelescenta de 14 ani din satul Saiț, raionul Caușeni a decedat dupa ce a fost diagnosticata cu pneumonie bilaterala sub o forma grava. La chemarea medicilor i-a fost acordat primul ajutor medical, dar pacienta avea o tensiune foarte joasa și pulsul slab, iar dupa cateva ore pacienta a decedat.

- Virozele respiratorii, gripa și pneumopatiile au bagat in spital 224 de suceveni, in saptamana 5-11 martie a.c.. Dintre cele peste 3.500 de cazuri de afectiuni respiratorii raportate in judetul Suceava, la nivelul Directiei de Sanatate Publica, in intervalul mentionat, 9 au fost cazuri de gripa ...

- Cativa primari timiseni au primit un SMS care le-a produs multa deruta. Primarii in cauza sunt membri PNL, iar SMS-ul expediat era... The post Un SMS tulburator primit de unii primari timiseni. Cum l-a impresionat pe Danuț Groza, edilul-șef din Sannicolau Mare appeared first on Renasterea banateana…

- Casa Județeana de Pensii Timiș distribuie bilete de tratament pentru pensionarii si asiguratii bugetului asigurarilor sociale de stat in stațiunile... The post Bilete de tratament pentru pensionarii timiseni. Statiunile unde se ofera locuri si ce acte sunt necesare appeared first on Renasterea banateana…

- Aproape 3.000 de timișeni traiesc in cea mai sudica dintre comunele județului Timis. Este vorba despre... The post Trei mii de timiseni au vazut asfalt si retea de apa in comuna lor. Cand s-a intamplat appeared first on Renasterea banateana .

- Pentru saptamana 26.02.2018-04.03.2018, la nivelul judetului Prahova s-au inregistrat urmatoarele date de morbiditate: - IACRS ( infectii acute ale cailor respiratorii superioare) un numar de 5720 cazuri, din care 71 internate; - Pneumonii un numar de 986 din care 134 internari ;…

- Social democratii reactioneaza fata de iesirile primarului Nicolae Robu in public, mai exact pe facebook. Edilul declara pana ieri ca strazile Timisoarei au fost deszapezite si ca firmele de deszapezire si-au facut treaba. Astazi insa, cand s-a intors de la Viena si-a dat seama ca situatia nu este chiar…

- Direcția de Sanatate Publica Sbiu confirma: In cursul saptamanii trecute s-a raportat un deces cu pneumonie la grupa de varsta 2-4 ani. Autoritațile spun ca s-au recoltat probe de plaman pentru investigarea etiologiei, care sunt in curs de cercetare. Read More...

- Biochimiștii care lucreaza in laboratoarele din spitalele timișene sunt nemulțumiți de inechitațile salariale cauzate de noua legislație. The post Biochimiștii timișeni, nemulțumiți de inechitațile salariale appeared first on Renasterea banateana .

- INFORMARE PRIVIND EVOLUTIA INFECTIILOR RESPIRATORII ACUTE SI A GRIPEI, LA NIVELUL JUDETULUI PRAHOVA Pentru saptamana 19.02.2018-25.02.2018, la nivelul judetului Prahova, s-au inregistrat urmatoarele date de morbiditate: - IACRS (infectii acute ale cailor respiratorii superioare) un…

- Pneumonita – afecțiune care consta in inflamația țesutului pulmonar ca urmare a unor cauze noninfecțioase (spre deosebire de pneumonie) și care se datoreaza unor factori iritanți din aer, dar poate fi cauzata și de unele medicamente sau de tratamente impotriva cancerului.

- Persoanele in varsta, copiii si bolnavii cronici sunt cei mai expusi in aceasta perioada la contactarea diferitilor virusi care determina virozele respiratorii. Aceste categorii de persoane au un sistem imunitar mai fragil, de aceea trebuie sa respecte cateva reguli simple.

- Virozele și pneumoniile continua sa apara in Timiș. In doar o saptamana, in Timiș au fost diagnosticați peste 300 de pacienți cu pneumonie, iar numarul celor care au contactat viroze trece de 2.000.

- In plin sezon al virozelor, doctorii recomanda vaccinarea antigripala și masuri minime de igiena pentru a va apara de aceste afecțiuni și a le preveni. Conform Direcției de Sanatate Publica Timiș, in cel mai vestic județ al țarii s-au inregistrat, in saptamana 5 – 11 februarie, 2.263…

- Cadrele didactice timisene par multumite de salariile pe care le vor incasa. Desi inca nu s-au primit celebrele "fluturase", se cam cunosc sumele... The post Dascalii timiseni, multumiti de noile salarii. Unora le vor creste lefurile cu peste 20 la suta appeared first on Renasterea banateana .

- Datorita sensibilitatii crecute, in absenta unei protectii termice adecvate, expunerea la frig provoaca cu usurinta pacientilor varstnici afectiuni respiratorii de la banalele faringoamigdalite pana la traheobronsite, pneumonii sau bronhopneumonii severe.I nhalrea aerului rece sau praful acumulat in…

- Pacientul a fost internat la Spitalul Județean de Urgența Oradea pe 8 februarie, iar doua zile mai tarziu, sambata 10 februarie, acesta a decedat. Potrivit dr. Rahota Daniela, pacientul a fost internat cu diagnosticul Pneumonie bazala, Insuficienta respiratorie, Diabet zaharat tip II, Insuficienta…

- La Timișoara va incepe maine, de Ziua Indragostiților, o campanie desfașurata in premiera in Romania. Aceasta se numește “Accidentul vascular cerebral poate fi prevenit” și se va derula pe o perioada nedeterminata. In cadrul acestei campanii, medicii vor sa-i conștientizeze pe timișoreni ca trebuie…

- Conducerea Spitalului Județean Timișoara ia primele masuri pentru a veni in sprijinul pacienților care urmeaza tratament prin dializa renala. The post Veste mare pentru 300 de timișeni care au probleme grave cu rinichii appeared first on Renasterea banateana .

- Ne putem da seama ca am contactat virusul prin cele mai intalnite simptome: rinoree, lacrimare, respiratie greoaie, raguseala, dureri la nivelul ochilor, dureri musculare, dureri in gat, stranuturi si dureri de cap.

- Virozele și-au facut de cap in Timiș. Intr-o singura saptamana au fost diagnosticați cu viroza nu mai puțin de 2.144 de locuitori ai județului Timiș. Nici pneumoniile nu au stat pe loc. Au primit diagnosticul „pneumonie” peste 300 de timișeni. Unii pacienți au necesitat internare.

- In evidențele Casei Județene de Pensii Timiș, figurau, luna trecuta, 157.028 de pensionari, inclusiv cei care beneficiaza de pensii de urmași. The post Peste 200 de timișeni incaseaza, lunar, o pensie de 12.000 de lei appeared first on Renasterea banateana .

- Sute de locuitori din zona unei comune timișene sunt la un pas de a ramane in imposibilitatea de a se mai deplasa la Timișoara daca CFR va anula trenul care-i duce catre aceasta destinație. The post Pe peron, cu ochii in ceața. Un tren important din Timiș ar putea fi anulat, afectand sute de timișeni…

- Ca urmare a numarului crescut de viroze si infectii respiratorii, aparute in ultima luna la nivel national dar si local, si, la recomandarea Directiei de Sanatate Publica Constanta, conducerea SCJU ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta a luat mai multe hotarari in privinta accesului vizitatorilor in incinta…

- Spitalul de Pneumoftiziologie, precum si Spitalul de Boli Infectioase au notificat ieri ca nu mai au locuri libere pentru a putea prelua cazurile, o parte dintre pacienti ramanand internati in clinicile de Medicina Interna sau la Cardiologie, deoarece sufereau si de alte afectiuni. Astfel, medicii de…

- Vremea capricioasa trimite gorjenii pe patul de spital. Sectia de Boli Infectioase a devenit aproape cea mai aglomerata din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta. In fiecare zi, se prezinta aproximativ 50 de persoane cu viroze respiratorii. Num...

- Cazurile de infecții respiratorii acute inregistreaza o creștere de peste 12 la suta fața de saptamina trecuta. Anunțul a fost facut de catre șeful Direcției generale sanatate, Mihai Moldovanu, in cadrul ședinței saptaminale de astazi a serviciilor Primariei Chișinau, relateaza NOI.md. De asemnea, potrivit…

- Aproape 283.000 de angajati romani au salarii de peste 1.000 de euro net pe luna, numarul acestora fiind de peste doua ori mai mare fata de... The post Mii de timiseni castiga lunar peste 1.000 de euro net appeared first on Renasterea banateana .

- Incepand de vineri, fermierii din eșantioanele de control prin teledetecție, care nu au primit niciun leu din subvențiile cuvenite pentru anul trecut, vor fi incluși pe listele de plați. La nivel național, peste 75.000 de agricultori sunt in aceasta situație, dar banii cuveniți le vor intra treptat…

- Manifestarile care ar trebui sa le dea de gandit parintilor includ febra foarte mare, dureri musculare, dureri de cap sau lipsa poftei de mancare. „Noi stim din experienta altor ani ca luna februarie este una aglomerata, in care adresabilitatea este destul de mare, in special pe viroze respiratorii.…

- Pedeapsa cu inchisoarea pentru un barbat de 37 de ani, in județul Timiș. Acesta a fost condamnat la un an și trei luni cu executare, dupa ce a fost prins conducand fara permis. Polițiștii timișeni au dat de urma lui și l-au introdus in penitenciar.

- Vești bune pentru pacienții diagnosticați cu cancer care se trateaza la Timișoara. Ministerul Sanatații va achiziționa un aparat necesar in terapia bolii. ”Este vorba de un accelerator liniar care il va inlocui pe cel vechi, cu care am avut mai multe probleme, defectandu-se de cateva ori. Sunt in jur…

- Istoricul Neagu Djuvara a încetat din viata, la 101 ani. Acesta suferea de pneumonie. În urma cu o luna, a fost internat la Spitalul Victor Babes, dupa ce s-a simtit rau, au declarat pentru Realitatea Tv, surse apropiate familiei.

- Racelile de sezon, ignorate și tratate dupa ureche de mulți timișeni, s-au dovedit mai periculoase decat pareau la prima vedere. Zeci de persoane au ajuns la spital in ultima saptamana, fiind vorba de 40 de persoane cu infecții respiratorii acute și 44 cu pneumonie. Potrivit Direcției de Sanatate Publica…

- Liberalii timiseni au convenit ca sumele care revin de la consiliul judetean unitatilor administrativ-teritoriale cu edili PNL sa fie impartite dupa criterii stabilite in cadrul partidului. Nicolae Bitea (foto), liderul grupului consilierilor judeteni ai PNL Timis, a declarat in cadrul unei conferinte…

- Formele ușoare de pneumonie tratate la domiciliu se vindeca in proporție de 90-95%. In formele severe care necesita spitalizare, mortalitatea este de 20% (peste 30% la varstnici). In formele extrem de grave, internate la terapie intensiva, mortalitatea ajunge la 50%. Pneumonia este o boala inflamatorie…

- Dan Gurney a castigat la vremea lui aproape toate cursele la care a participat si am putea spune ca traditia cu baia de sampanie de la final ii apartine. El si-a inceput cariera in 1955 si a concurat pentru Ferarri si Porche.„Din pacate trebuie sa anuntam ca Dan a murit din cauza unor compicatii…

- Aproape 1.500 de timișeni au fost ”raciți” in prima saptamana din 2018. Datele Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș arata ca in perioada 1-7 ianuarie, 1.286 de persoane au fost diagnosticate cu viroza respiratorie, dintre care 17 au avut nevoie de ingrijire intr-o unitate sanitara. De asemenea,…

- Locuitorii unei comune timișene sunt nevoiți sa plece in exil. Acest lucru in ciuda faptului ca satul se afla la șoseaua ce leaga Timișoara de Lugoj, terenul e fertil in zona, iar situația ”de acasa” a oamenilor este satisfacatoare. Ciorile, șobolanii și o duhoare insuportabila ii fac sa-și lase averile…

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis a incheiat semnarea actelor aditionale cu medicii de familie din Timis in procent de suta la suta. Astfel, toti cei 412 medici de familie care se aflau in contract cu CJAS la sfarsitul anului 2017 acorda servicii medicale, in baza contractului semnat cu…

- Mai multi pompieri timiseni au plecat in ajutorul colegilor din Satu Mare, care lupta cu flacarile izbucnite la sonda de gaz de la Moftinu Mare. Echipa de de salvatori care a plecat spre Satu Mare o va schimba pe cea a pompierilor timiseni care a fost pana acum alaturi de colegii lor care intervin pentru…

- Scade numarul celor bolnavi de viroze, dar creste numarul galatenilor care au pneumonii. Asa arata ultima saptamana de monitorizare a situatiei epidemniologice realizata de catre Directia de Sanatate Publica Galati. "Creste numarul galatenilor care au fost diagnosticati a avea pneumonii, de la 226 cazuri…

- Peste 20.000 de articole pirotehnice au fost confiscate de cadrele Gruparii Mobile de Jandarmi Timisoara, in doar doua zile. Militarii in bleu-jandarm au ridicat petardele de la zece persoane care le ofereau spre vanzare. Comerciantii s-au ales cu dosare penale, iar intreaga cantitate de 21.264 articole…

- Taxa pe valoare adaugata (TVA) urmeaza sa fie redusa de la 19 la 9 la suta pentru 42 de categorii de lucrari, inputuri și servicii agricole. Scaderea este prevazuta, deocamdata, intr-un proiect de ordin comun al ministerelor Finanțelor și Agriculturii. Proiectul de act normativ urmeaza sa modifice Ordinul…

- Ultima transa a subventiilor pe suprafata va fi virata pentru aproape toti fermierii timiseni pana la sfarsitul anului. Banii le vor fi achitati, in zilele urmatoare, inclusiv fermierilor mijlocii, care exploateaza suprafete cuprinse intre 50 si 250 de hectare. Pentru aceasta categorie, autorizarea…