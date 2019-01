Sute de șoferi amendați în week-end, în Bistrița-Năsăud! 20 au rămas fără permise Aproximativ 500 de amenzi, in valoare de circa 100.000 lei, au fost aplicate in week-end de polițiștii din Bistrița-Nasaud. Totodata, oamenii legii au suspendat 20 de permise de conducere și au retras 5 certificate de inmatriculare. In perioada 25-27 ianuarie a.c., polițiștii bistrițeni au intervenit la 116 evenimente, dintre care 107 sesizate prin numarul unic de urgența 112. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, in urma activitaților desfașurate, polițiștii au constatat și aplicat aproximativ 500 de sancțiuni contravenționale, majoritatea la regimul rutier, in valoare totala de aproape 110.000 lei.… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de șoferi au ramas fara permis la finele saptamanii trecute pe șoselele din Bistrița-Nasaud, dintre aceștia peste 30 fiind prinși de polițiștii rutieri ca au depașit viteza maxima admisa cu mai mult de 50 km/h. Recordul de viteza il deține un tanar din Viile Cristurului, care a fost prins de…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe DN17, la ieșirea din orașul Beclean spre municipiul Bistrița, unde un microbuz a colizionat cu un autoturism. Din primele informații rezulta ca 8 persoane sunt ranite. Doua dintre victime copii, unul fiind un bebeluș de doar 8 luni, iar celalalt…

- Un barbat din satul Pinticu a fost reținut de polițiști, și ulterior pus sub control judiciar dupa ce a s-a racordat ilegal la rețeaua electrica. Oamenii legii au efectuat și percheziții la locuința acestuia, de unde au ridicat mai multe aparate electrice. Un barbat in varsta de 26 de ani din localitatea…

- La finele saptamanii trecute, polițiștii din Bistrița-Nasaud au aplicat amenzi de peste 90.000 lei și au reținut 25 de permise de conducere. Totodata, 3 certificate de inmatriculare au fost retrase. In acest sfarșit de saptamana, polițiștii cu atribuții pe linie rutiera au intensificat acțiunile pentru…

- Un tanar din localitatea Telcișor s-a ales, marți, cu dosar penal, dupa ce, deși nu avea permis de conducere, a furat un autoturism lasat neasigurat de proprietar și mai apoi a purces la o plimbare. Ulterior a abandonat autovehiculul, in localitatea vecina, și a plecat liniștit mai departe, ca și cum…

- Doi barbați din comuna Rodna și unul din județul Suceava au fost prinși, luni, de polițiști, dupa ce au furat dintr-o locuința peste 60.000 lei, dar și un pistol cu aer comprimat. Oamenii legii au deschis pe numele acestora un dosar penal pentru furt calificat și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.…

- Peste 20 de șoferi au ramas fara permise de conducere, dupa ce au fost depistați cu nereguli de polițiștii de la Serviciul Rutier din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud. Totodata, oamenii legii au intocmit 9 dosare penale și au aplicat sute de amenzi. Polițiștii din Bistrița-Nasaud au acționat, in week-endul…

- Un barbat din localitatea Simionești, dat disparut in urma cu o saptamana, a fost gasit decedat intr-un parau de pe raza localitații de domiciliu. Familia a anunțat dispariția lui a doua zi, in condițiile in care barbatul nu pleca nicaieri fara sa anunțe. Avea un singur viciu: alcoolul. Polițiștii bistrițeni…