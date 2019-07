Stiri pe aceeasi tema

- Sute de amenzi au fost aplicate in week-end de polițiștii de la Rutiera din Bistrița-Nasaud, pentru incalcarea normelor privind circulația pe drumurile publice. Totodata, oamenii legii au reținut cateva zeci de permise de conducere și certificate de inmatriculare. In week-end, polițiștii de la Rutiera,…

- Polițiștii din cadrul serviciului rutier din Cluj și Bihor au facut desfașurat o acțiune comuna pentru a preveni accidentele și a depista vitezomanii din trafic.”La data de 4 iulie a.c., in intervalul orar 15.00 – 20.00, politistii rutieri din cadrul Serviciilor Rutiere Cluj si Bihor au organizat si…

- Acțiune a Poliției Argeș! Șoferi amendați pentru folii și dispozitive luminoase neomologate. Politistii din cadrul Biroului Rutier Pitesti au desfasurat o actiune de reducere a riscului rutier pe raza municipiului Pitesti, privind foliile si dispozitive luminoase neomologate. Oamenii legii au dat 20…

- Intre 28 – 30 iunie, la nivelul intregii țari, Poliția Romana a derulat o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere. Timp de trei zile, toate radarele au fost scoase pe șosele și autostrazi, pentru depistarea celor care depașesc viteza legala. Politistii au folosit toate echipamentele video de supraveghere…

- Ieri, 12 iunie 2019, politisti din cadrul Politiei Municipiului Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza municipiului Blaj, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme care nu indeplinesc conditiile tehnice…

- Treizeci și trei de șoferi din județul Botoșani au fost prinși, in ultimele zile, la volan in stare de ebrietate! Polițiștii rutieri au efectuat in perioada 03- 06 iunie 2019 o razie pe drumurile din județ. Scopul raziei a fost combaterea conducerii pe drumurile publice a autovehiculelor de catre persoane…

- Actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere datorate vitezei excesive sau neadaptate conditiilor de trafic – politistii din Aiud au actionat, pe DN 1, pe tronsonul Aiud – Miraslau – Decea – Unirea si au depistat 99 de soferi ce nu au respectat regimul legal de viteza. Alti 10 soferi au fost amendati…

- Politistii rutieri au depistat in trafic, in primele patru luni ale acestui an, peste 4.500 de șoferi care nu au respectat regimul legal de viteza. In perioada 1 ianuarie-30 aprilie a.c., politistii rutieri au acționat pentru prevenirea accidentelor de circulație și pentru siguranța traficului rutier,…