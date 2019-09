Sute de şcoli şi-au închis activitatea din cauza fumului toxic cauzat de incendiile de pădure In Malaezia, circa 400 de scoli au fost inchise in noua districte din statul Sarawak de pe insula Borneo al carui teritoriu este impartit cu Brunei si Indonezia.



Mai mult de 150.000 de elevi au fost afectati de inchiderea scolilor, a precizat departamentul local al educatiei.



In Indonezia, crese si scoli primare si secundare au fost inchise in provincia Jambi de pe insula Sumatra, potrivit autoritatilor locale care nu au oferit cifre exacte.



Zone intinse din jungla de pe insulele Sumatra si Borneo sunt cuprinse de flacari, mobilizand mii de pompieri. Incendiile sunt… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

