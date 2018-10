Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 15 – 21 octombrie 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Alba, prin Serviciul Rutier, a desfasurat o actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere produse, in special, din cauza nerespectarii normelor rutiere de conducatorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și…

- Politistii din Sebes au identificat doi cetateni slovaci ca persoane banuite de savarsirea unei infracțiuni de inselaciune, fapta in urma careia doi varstnici din municipiu au fost prejudiciati cu suma de 16.000 de lei. Politia recomanda cetatenilor sa fie vigilenti si sa nu dea crezare celor relatate…

- Politistii din judetul Alba au aplicat peste 500 de sanctiuni contraventionale si au retinut 15 permise de conducere, in cadrul unei actiuni ce a vizat cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice si care s-a desfașurat pe parcursul saptamanii precedente. In perioada 1-4 octombrie 2018,…

- Politistii din Alba au depistat un autoturism cautat de autoritatile britanice, in valoare de aproximativ 16.000 de lire sterline, care se afla in posesia unui cetatean din Alba Iulia. La data de 2 octombrie 2018, politistii Serviciului de investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie…

- In perioada 17-23 septembrie 2018, Serviciul Rutier Alba a organizat, pe raza intregului judet, o actiune ce a avut ca scop depistarea si sanctionarea participantilor la traficul rutier care manifesta, in timpul sofatului, preocupari de natura a le distrage atentia, punand astfel in pericol siguranta…

- Politistii din judetul Alba au aplicat peste 1.400 de sanctiuni contraventionale in cadrul unei actiuni ce a vizat cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice, care s-a desfașurat pe parcursul saptamanii precedente. In perioada 17 – 23 septembrie 2018, Serviciul Rutier Alba a organizat,…

- Politistii din Alba au depistat doua autoturisme de lux, cautate de autoritatile germane, in valoare de aproximativ 100.000 de euro, care se aflau in posesia unui cetatean din Alba Iulia. Se pare ca barbatul ar fi incheiat contracte de leasing, fara ca ulterior sa mai plateasca ratele si ar fi incercat…

- Politistii rutieri au depistat, in doar doua zile, 154 de conducatori auto ce au incalcat normele legale privind circulația pe drumurile publice. 11 conducatori auto au pus in pericol siguranta circulatiei rutiere conducand sub influenta bauturilor alcoolice, iar 3 s-au angajat in depasiri neregulamentare.…