F. T. In contextul in care incepand cu dupa amiaza zilei de ieri (ora 14) și pana astazi, in jurul orei 23, județul Prahova se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, fiind așteptate ploi abundente cu caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vantului și grindina, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova a anunțat ca 223 de pompieri – cu 71 de autospeciale și alte 176 de mijloace tehnice (motopompe, in special) – au fost mobilizați pentru a interveni in sprijinul cetațenilor. Potrivit unui comunicat al ISU Prahova, in perioada…