- Zeci de romani sunt blocati pe aeroportul Luton din Londra, dupa ce un zbor spre Cluj a fost anulat. Avionul ar fi trebuit sa decoleze ieri, la ora 12.30, dar nu a plecat nici pana acum. Dorin Ferent, pasager: Primul zbor anulat a fost cel de sambata seara de la ora 20.00. Al doilea, cel de duminica…

- Cu ocazia celebrarii in 2018 a Centenarului Marii Uniri, ICR Lisabona susține turneul Transylvanian Concert - de la Enescu la jazz, de la doina la blues al muzicienilor Lucian Ban și Mat Maneri, in premiera in Portugalia. Turneul se va desfașura in perioada 16-18 noiembrie 2018 și va cuprinde o serie…

- Acordul cu Uniunea Europeana privind retragerea Regatului Unit din blocul comunitar va fi publicat marti dupa ce in ziua anterioara cabinetul britanic va analiza intelegerea, potrivit unui proiect de calendar care este discutat la Londra, a afirmat editorul politic adjunct al publicatiei The Times,…

- O grupare de trafic de persoane formata in Vrancea, care exploata la munca in Anglia romani cu posibilitati financiare reduse, multi dintre ei fiind lasati fara acte, a fost destructurata. Membrii grupului au obtinut in ultimii 2-3 ani peste 200.000 lire sterline, informeaza Mediafax.Concomitent,…

- Aproximativ 63.000 de romani din diaspora au mers pana la ora 13.00 sa voteze la referendum. Cei mai multi romani din diaspora care si-au exprimat optiunea sunt in Marea Britanie, in Londra si Luton.

- Pentru locuitorii comunei Florești, nici sezonul de vara, când mulți au fost plecați, nu a fost unul ușor în ceea ce privește traficul. Centura ocolitoare de sud înca nu este finalizata și nici nu se știe când va putea fi folosita. Luni a început noul an universitar,…

- Lucian Șova a declarat ca pana la sfarșitul anului, batranele ATR-uri utilizate la cursele interne vor fi schimbate."Cred ca inainte de sfarșitul acestui an o sa calatoriți la Cluj cu alte avioane decat cu ATR, pentru ca in urma discuțiilor pe care le-am avut la Londra, la ceremonia de semnare a…