Sute de români au cerut negocieri cu băncile în primele 3 luni In 2018, in aceeasi perioada, CSALB primise 310 cereri din partea consumatorilor. Din totalul celor 494 de cereri primite in primele trei luni din 2019, 458 se refereau la diverse spete in relatia cu banca, in vreme ce 36 vizau diferite aspecte ale relatiei consumatorilor cu IFN-urile. Numarul total de dosare constituite in T1 2019 a ajuns la 147, dintre care 146 au fost formate in relatia cu bancile, in vreme ce la nivelul IFN-urilor a fost constituit un singur dosar, in intervalul mentionat. Dintre aceste dosare, 65 s-au solutionat cu intelegerea partilor (toate in raport cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii romani nu au mai redobandit, in 2018, increderea in economie pe care au avut-o in anul anterior, devenind reticenti pe fondul tensiunilor de pe piata monetara (cresterea ROBOR) si al situatiei economice incerte, releva un studiu al firmei de cercetare si analiza - GfK privind increderea…

- Cele mai recente date Eurostat arata ca tot mai mulți romani cauta cetațenia altor state ale Uniunii Europene, dar supriza totala vine din faptul ca sunt mult mai mulți cei care doresc sa devina cetațeni romani.

- Din 2016 și pana in prezent, Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) s-a impus ca o soluție reala pentru tot mai mulți romani. Peste 2.000 de oameni au mers la Centru pentru a iși rezolva problemele cu bancile iar majoritatea au și obținut ceea ce și-au dorit.

- Peste 2.000 de consumatori au ales, in ultimii trei ani, sa nu mai mearga in instanta pentru rezolvarea problemelor cu bancile, ci sa caute o solutie prin intermediul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), iar prin intermediul negocierilor au fost obtinuti 1,4…

- Peste 2.000 de consumatori au ales, in ultimii trei ani, sa nu mai mearga in instanta pentru rezolvarea problemelor cu bancile, ci sa caute o solutie prin intermediul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), iar prin intermediul negocierilor au fost obtinuti 1,4…

- Geanina, pe numele ei, a plecat in Spania cu ani in urma și pare ca vrea sa traiasca acolo pentru tot restul vieții, legaturile ei cu Romania fiind din ce in ce mai puține. Cu toate acestea, exista totuși ceva care ii ostoiește dorul de țara: manelistul Florin Salam. Nu pierde niciun concert…

- Hannelore, fosta concurenta la „Insula Iubirii”, a reacționat dupa zvonul ca ar fi facut amor cu ispita Andi. Ea a negat aceasta informație și a precizat ca in prezent, atenția ei este captata de un alt barbat.

- Pentru creditele de consum și ipotecare, gradul de indatorare este stabilit, de marți, 1 ianuarie 2019, la cel mult 40% din venitul net pentru cele in lei și 20% pentru cele in valuta, atat pentru cele accesate de la banci, cat și pentru cele de la IFN-uri.