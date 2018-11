Stiri pe aceeasi tema

- Palestinieni din Fasia Gaza au tras zeci de rachete luni spre sudul Israelului si Israelul a raspuns cu lovituri aeriene, la o zi dupa ce o incursiune israeliana a declansat lupte mortale in enclava, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Cel putin doi palestinieni inarmati au fost ucisi in…

- Unul dintre proiectilele lansate din Fasia Gaza a lovit in plin un autobuz, ranind grav un israelian de 19 ani. Istaelul a activat scutul Iron Dome (Cupola de Fier - n.r.) si a interceptat mai multe rachete. De asemenea, a fost declansata alarma antiaeriana in comunitatile din zona de sud…

- O scrisoare inedita, in care savantul Albert Einstein vorbeste despre faptul ca se teme pentru viata sa, in fata amenintarii nazismului din anii ´20 din Germania, este scoasa la licitatie la Ierusalim, in Israel, arata Associated Press.

- Un incident mai puțin obișnuit putea duce la declanșarea unui conflict la scara larga intre Israel și gruparea Hamas, dupa ce doua rachete lansate din Fașia Gaza. Doua rachete Grad au lovit in zona Tel...

- Aviatia israeliana a lovit pozitii militare ale miscarii Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, in noaptea de miercuri spre joi, dupa un tir cu rachete vizand sudul Israelului, lansat de pe teritoriul palestinian, a indicat armata israeliana, citata de AFP. Aviatia a vizat 'opt tinte militare…

- Terra Santa News – 28/09/2018 In aceasta informare: „rolul istoric” al Arhanghelilor Mihail, Raphael și Gabriel; marele flux al pelerinilor (din septembrie) in Țara Sfanta; a treia reuniune a Comitetului științific al Muzeului „Terra Sancta” din Ierusalim; descoperirea orașului Acre, pe care l-a vizitat…

- Intentia Rusiei de a furniza Siriei sisteme de rachete S-300 ar fi o 'escaladare semnificativa' din partea Moscovei, a declarat luni consilierul prezidential american pentru securitate nationala John Bolton, care si-a exprimat speranta ca partea rusa isi va reconsidera pozitia in acest dosar, transmite…

- Consilierul de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, John Bolton, a ajuns duminica in Israel pentru discutii despre Iran, Siria si Fasia Gaza, relateaza AFP. Bolton a precizat pe contul sau de Twitter ca este "nerabdator sa se intalneasca cu premierul (Benjamin) Netanyahu si cu…