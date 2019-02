Stiri pe aceeasi tema

- Peste 700 de persoane luptau duminica seara impotriva a aproximativ 50 de incendii - intre care unele ar fi de origine infractionala - in nordul Spaniei, au informat autoritatile regionale, relateaza AFP.”Patruzeci si opt de incendii sunt in continuare active la sfarsitul zilei. In cursul…

- Pompierii militari din cadrul ISU Valcea intervin la acesta ora pentru stingerea a doua incendii de vegetație uscata, unul la o pepiniera de salcami din comuna Lungești, iar altul in comuna Alunu. Mai exact, primarul localitații Alunu a solicitat intervenția ...

- Mai multi pompieri si cetateni din comuna Fantanele au intervenit, sambata seara, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata izbucnit pe o suprafata de aproximativ 100 de hectare, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae,…

- Doua incendii de vegetație au izbucnit sambata seara, in Zalau și pe un teren de langa Cehei. Incendiul din Zalau s-a produs pe un teren viran din spatele fostei Armatura și s-a manifestat pe o suprafața de 2,5 hectare. Pentru stingerea focului au intervenit pompierii zalauani de la detașamentul 1,…

- Zeci de mii de hectare de vegetatie au fost devastate de incendii in sud-estul Australiei, in contextul in care regiunea se confrunta cu temperaturi neobisnuit de ridicate, insa meteorologii estimeaza ca perioada caniculara se va incheia sambata dupa-amiaza.

- Drumul forestier spre Manastirea Gavanu din judetul Buzau blocat de stancile cazute de pe versanti va fi redeschis complet in zilele urmatoare de catre pirotehnisti. Acestia au provocat, deocamdata, zece explozii controlate, pentru eliberarea caii de acces care leaga satul Plavatu de lacasul de cult.…

- Un barbat in varsta de 21 de ani si-a pierdut viata in timp ce defrisa o zona amenintata de propagarea flacarilor, iar mai multi copii au fost evacuati cu elicopterul din calea unuia dintre cele 120 de incendii de vegetatie active in nordul Australiei, relateaza sambata DPA. Potrivit politiei din statul…