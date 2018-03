Sute de politisti din Constanta au participat la protestul din Bucuresti. Se pregateste o noua actiune de protest

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Politie si angajatii din penitenciare vor protesta sambata in fata Ministerului Afacerilor Interne, urmand sa plece in mars spre Guvern. Politistii sunt nemultumiti de salarizare, de deficitul de personal si de subfinantare, in timp ce angajatii din penitenciare solicita conditii…

- Trei copii mici care s-au imbolnavit de rujeola au murit in ultima saptamana, acestia fiind din judetele Iasi, Bacau si Neamt. De asemenea, medicii au primit confirmarea diagnosticului de rujeola pentru un al patrulea deces care era in investigare, fiind vorba despre un copil de cinci luni din Bacau,…

- Peste 100 de consilieri de probatiune protesteaza, miercuri, la Bucuresti, nemultumiti de salarizare si conditii de munca. Protestul se desfasoara in fata sediului Institutului National de Statistica, cu ocazia prezentarii bilantului pe anul 2017 al Directiei Nationale de Probatiune, potrivit AGERPRES.Citeste…

- Bucataria sud-americana, mancarea libaneza si sandwich-urile cu ingrediente proaspete cresc puternic in preferintele romanilor si vor defini tendintele culinare ale anului 2018, potrivit platformei online de comenzi de mancare foodpanda Romania. “Urmărim cu atenţie preferinţele…

- Pana marți, 20 martie a.c., ora 21.00 este in vigoare o informare meteorologica de precipitații in general moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, polei, vreme deosebit de rece pentru toata țara. Avand in vedere condițiile meteo, circulația pe mai multe drumuri din…

- Unde va naște Simona Halep. Liderul mondial din tenisul feminin este foarte mandra de orașul sau natal, Constanța. Intrebata de jurnaliștii prezenți la Indian Wells ce se intampla la Constanța, pentru ca și fostul mare fotbalist roman Gheorghe Hagi este din același oraș, Simona Halep a raspuns cu zambetul…

- La data de 15.03.2018, ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Serviciului Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Ialomita, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita, au procedat la efectuarea a 5 perchezitii domiciliare…

- Seful Politiei Romane Catalin Ionita a anuntat luni ca a dispus declansarea cercetarii prealabile fata de un sef de serviciu din cadrul Directiei de Operatiuni Speciale si fata de doi politisti din cadrul structurii de investigatii criminale din Prahova, in urma verificarilor facute in cazul perchezitiilor…

- Un infractor din Cartierul Ferentari a fost prins dupa ce un politist a tras mai multe focuri de arma in masina in care se afla. Tanarul de 27 de ani a fost urmarit pe strazile Sectorului 5, a avariat o masina de politie si a fost capturat abia dupa interventia mai multor echipaje de politisti si jandarmi.…

- Salariile angajatilor din Bucuresti – cel mai bine platiti din toata tara – au ajuns la 3.116 de lei net in 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt in Teleorman, unde angajatii au castigat, in medie, cate 1.780 de lei net in 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut…

- Angajatii din Bucuresti au incasat, in medie, cate 3.116 de lei net pe luna in 2017, in crestere cu 7% fata de anul 2016, arata datele centra­lizate de ZF pe baza infor­matiilor de la Institutul National de Statistica. Pe urmatoarele locuri in topul zonelor cu cele mai mari salarii din 2017…

- Circulatia rutiera este in continuare inchisa pe autostrazile A2 (intre Bucuresti si Constanta) si A4 (intre Ovidiu si Agigea) si pe 11 tronsoane de drumuri nationale din judetele afectate de viscol, in timp ce pe 13 sectoare de drum s-au mentinut restrictiile pentru autovehiculele de mare tonaj, a…

- CNAIR S.A. informeaza participantii la trafic ca drumarii fac eforturi considerabile pentru mentinerea circulatiei rutiere, in conditii de viscol si ninsoare. Autoutilajele actioneaza in continuare pentru deblocarea drumurilor, fiind asigurate urmatoarele variante alternative pe urmatoarele rute: Constanta…

- Autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat, conform Agerpres.

- Decizii anunțate privind intreruperea cursurilor din motive de iarna. Școlile vor fi inchise atat marți, 27 februarie, cat și miercuri, 28 februarie, in județele Braila și Olt. Marți, 27 februarie, cursurile sunt suspendate in toate unitațile de invațamant preuniversitar din județele Dolj, Constanța,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe tronsonul Cernavoda – Constanta al autostrazii A2 Bucuresti – Constanta este intrerupta

- Potrivit CFR Calatori, in contextul temperaturilor foarte scazute si a avetizarilor meteo de vreme rea trenurile vor circula conform reglementarilor specifice conditiilor de iarna, la nivelul sucursalelor Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova s-au ...

- Un protest fata de propunerea ministrului Justitiei Tudorel Toader de revocare din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) este anuntat pentru vineri seara in Piata Victoriei din Capitala. Manifestatii au fost convocate pe Facebook si pentru duminica, in Bucuresti si in alte orase…

- Politistii constanteni au ridicat in vederea confiscarii 7,5 kilograme de cannabis de la doua tinere din Bucuresti, care incercau sa le vanda in Constanta si in Capitala, cele doua femei fiind arestate. Potrivit unui comunicat de presa remis joi, AGERPRES, de Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ)…

- Municipiul Mangalia si statiunile din sudul litoralului isi vor promova oferta pentru sezonul sezon estival 2018 in cadrul standului propriu de prezentare de la Targul de Turism al Romaniei, ce va fi deschis la pavilionul expozitional din Bucuresti, in perioada 22-25 februarie, informeaza un comunicat…

- Consumul de ciocolata a urcat semnificativ pe fondul cresterii puterii de cumparare a romanilor, astfel ca piata de profil va atinge in acest an un nivel istoric, ce ar putea depasi 5 miliarde de lei (un miliard de euro), conform unui studiu de specialitate. Afacerile din piata de ciocolata…

- Medicover, unul din cei mai mari jucatori de pe piata de servicii medicale private, si-a crescut veniturile in anul 2017 cu 19,6% pana la 73,8 milioane euro, fata de valoarea de 61,7 milioane euro raportata in 2016. La nivel de venituri, Medicover Romania se afla pe pozitia trei in cadrul grupului,…

- Neversea, fratele mai mic Untold, continua si in 2018. Cat costa biletele Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, Neversea va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Evenimentul se va desfașura pe una din plajele din municipiul Constanța, organizatorii…

- "Zilele trecute am asistat la inca un atac al grupului infracțional organizat din PSD condus de Dragnea care a dat jos propriul Guvern condus de Tudose. De amintit faptul ca acum 7 luni același grup a dat jos primul Guvern condus de Grindeanu. Noul Guvern Dancila este un guvern slugarnic lui Dragnea,…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de percheziții efectuate in județele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti. Trei persoane au fost aduse la audieri. La data de 31 ianuarie, politisti…

- Tramvai pe Dorobanților? Activist: ”Are spațiu suficient pentru a avea linie dedicata”. Ce spune Boc ZIUA de CLUJ a vorbit cu clujeanul care a propus tramvai pe strada Dorobanților. A aflat și ce opinie are primarul. Clujeanul care a propus linie de tramvai pe strada Dorobanților a explicat, pentru…

- Un procent de 51% din comenzile plasate de romani in anul 2017 pe eMag, cel mai mare retailer online din Romania, au fost de pe mobile și tablete, iar 49% de pe desktop, a anunțat luni compania. Procentul este și mai mare in cazul noilor clienți eMag: 60% dintre cei care au plasat pentru prima data…

- Cand se intoarce Simona Halep in Romania de la Australian Open 2018. Invinsa in finala de la Mebourne de daneza Caroline Wozniacki , Simona Halep revine la București luni dimineața. ACTUALIZARE 29 ianuarie, ora 09.40. Simona Halep va ieși din aeroport pe la unul dintre terminalele normale, nu pe la…

- Femeia acuzata ca și-ar fi agresat fiul, vineri, intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei și a lovit apoi doi polițiști chemați sa intervina, a fost plasata sub control judiciar pentru 60 de zile.

- In ciuda avertismentelor de la Bruxelles, Liviu Dragnea, liderul PSD urmarit de justitie pentru coruptie, isi continua cruciada impotriva judecatorilor, scrie publicatia franceza de dreapta „Le Figaro“.

- Aproximativ 100 de elevi din Constanta si Nisipari au participat in zilele de 23, 24 si 25 ianuarie la evenimentele sustinute de Centrul Cultural Judetean Constata "Teodor T. Burada" cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane. Activitatile s au inscris in seria manifestarilor dedicate de institutia…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a participat la o intalnire a inspectorilor scolari generali si a inspectorilor scolari generali adjuncti cu reprezentantii Ministerului Educatiei, la Colegiul National Pedagogic Constantin Bratescu din Constanta. La discutii au fost prezenti inspectori din Constanta,…

- Traficul feroviar se desfasoara in conditii normale de iarna pe toate magistralele de cale ferata, nefiind inregistrate sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri semnificative, informeaza luni CFR SA. Conform unui comunicat al companiei remis AGERPRES, pe raza regionalelor Bucuresti,…

- In Piața Victoriei din București, langa Guvern, s-au reunit oameni care, pentru aproximativ 20 de minute s-au așezat nemișcați cu spatele la Guvern, in tacere. Unele persoane au venit infasurate cu drapele ale Romaniei sau Uniunii Europene si au arborat mesaje precum „#rezist, Toti pentru justitie,…

- Publicatiile The Guardian si New York Times scriu despre protestele din Romania, subliniind ca mii de persoane s-au strans pentru a manifesta contra coruptiei si legilor justitiei. "Mii de romani au marsaluit pe strazile din Bucuresti sambata, intr-un protest fata de legile justitiei. Circa 50.000…

- Zeci de constanteni au plecat sambata, 20 ianuarie, la Bucuresti pentru a participa la protestele din Piata Victoriei. Coloanei de masini plecate de la malul marii i s-au alaturat si protestatari din Tulcea, Braila si Galati.

- De parca scandalul iscat la nivel național de cazul polițistului pedofil din București n-ar fi fost de ajuns, un alt caz vine sa ”impopoțoneze” situația deloc frumoasa in care se afla Poliția Romana. De aceasta data, scandalul a izbucnit in Salaj, la Șimleu Silvaniei, unde doi polițiști s-au luat la…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, nu mai merge marti, la Palatul Victoria, asa cum era stabilit initial în programul înaltului oficial nipon, la Guvern urmând sa fie prezenta o delegatie oficiala si economica japoneza. Potrivit unei comunicari a Executivului de la Bucuresti, delegatia…

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca nu este nicio paguba ca Tudose a plecat de la Guvern, problema este ca Liviu Dragnea ar fi in stare sa puna al treilea premier „tot de pe lista scurta a Sistemului”.…

- Clujul ieste in strada pentru democratie si justitie si in 2018 Clujenii vor iesi duminica in strada pentru democratie si justitie. Prostestul, la care si-au anuntat virtual participarea mii de persoane, va incepe la ora 18.00, iar punctul de intalnire estepi Monumentul Memorandistilor. 1. Vrem…

- "Le vad intai pe batrane. Daca sunt sarbatori, sectia e plina de dementi. Romanii isi interneaza mamele, ca sa poata petrece in liniste. Nu tatii, pentru ca nu mai sunt; femeile sunt mai longevive. Si-au ingropat sotii si le-a venit randul sa fie ingropate intr-o sectie de psihiatrie. Apartinatorii…

- Astfel, in anul 2017, Aeroportul Oradea a adaugat o serie de destinații noi de curse regulate (Bucuresti- Iasi, Barcelona- Girona, Milano- Bergamo, Londra – Stansted, Memmingen, Dusseldorf – Weeze) și de curse charter (sezoniere) Constanța și Antalya. Pe langa noile destinații bifate,…

- Medicii de familie amana, astazi, eliberarea retetelor gratuite si compensate catre pacientii care se prezinta la cabinete, asteptand ca in sedinata de Guvern sa fie aprobate modificarile propuse.

- Tirgul de Craciun organizat de Guvern lucreaza in aceasta noapte doar pina la ora 20:00. Mai mult decit atit, accesul pietonilor pe strada 31 August, in perimetrul Bodoni - Pușchin va fi interzis, iar accesul la restaurantele din acea zona se face din strada București. Doar caruselul va fi funcționa…

- Constantenii care locuiesc pe strada Luminisului si cei de pe strada Stefan Mihaileanu sunt deranjati de noroiul adus de masinile care ies dintr un santier, organizat pe strada Castanilor nr. 20 A. Potrivit panoului informativ, pe strada Castanilor nr. 20 A se construieste un imobil S D 4etaje, doua…

- In cartea sa "Pretul libertatii la Constanta file de istorie", colonelul r Ioan Maliciuc foto jos scrie ca, in timpul evenimentelor din decembrie 1989, au murit in judet, in municipiul Constanta, dar si in alte localitati ale tarii 32 de persoane.Cine este colonelul MaliciucIn lucrarea intitulata "Armata…