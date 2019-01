Sute de politicieni germani, afectaţi de scurgeri de date cu caracter personal Datele care au fost publicate pe un cont de Twitter, mai includ adrese, scrisori personale si copii ale cartilor de identitate, potrivit radioteleviziunii publice. Identitatea hackerilor si motivul lor nu sunt cunoscute.



Cu exceptia AfD de extrema dreapta, toate marile partide germane sunt afectate de acest incident de piraterie informatica, inclusiv politicieni apartinand partidului de extrema stanga Linke, potrivit Agerpres.



"Pot sa confirm ca a avut loc un incident", a declarat vineri purtatorul de cuvant al grupului parlamentar al partidului, citat de Reuters. Acesta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

