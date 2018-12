Sute de petroșaneni sunt obligați sa iși schimbe actele de identitate, dupa ce Consiliul Local a decis schimbarea denumirii unei strazi. Strada Pomilor devine strada Maior Petrescu, omagiindu-l astfel pe primul ofițer care a cazut in luptele din Valea Jiului.

Armatele 1,2 și de Nord romane au fost angajate in batalii care s-au succedat cu repeziciune. In septembrie au avut loc in Transilvania lupte inverșunate la Sibiu și la Petroșani, trupele romane fiind nevoite sa se retraga pe linia Carpaților. Batalia de la Merișor, inceputa in data de 1 septembrie 1916, s-a soldat cu retragerea…