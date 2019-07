Sute de persoane, la protestul "in memoriam" de la Caracal. Un copil a leșinat Aproximativ 600 de persoane, printre care si colegi ai Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani, din Dobrosloveni, care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, participa miercuri, la Caracal, la un miting "in memoriam" organizat de elevi.



Manifestatia este una autorizata, iar participantii au pornit in mars de la sediul Politiei Municipiului Caracal, spre sediul Primariei Caracal si apoi au mers la casa lui Gheroghe Dinca, barbatul de 66 de ani care a recunoscut in fata anchetatorilor ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu, o fata de 18 ani din comuna Doljeana Diosti, disparuta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

