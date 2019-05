Sute de persoane din Timiș au fost depistate că lucrează fără forme legale. Amenzi de peste 2 milioane euro Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Munca transmit ca in Timiș, in anul care a trecut, 509 persoane au fost depistate ca lucreaza fara forme legale de angajare. Angajatorii la care acestea au fost gasite au fost sancționați cu amenzi in valoare de 2.080.851 euro. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Munca au efectuat 3.608 controale in 2018, in domeniul Control Relații de Munca. Pe piața muncii din Timiș, in anul 2018 au lucrat un numar de 125.837 de zilieri, cu o medie lunara de aproximativ 10.500 zilieri. Inspectoratul Teritorial de Munca Timiș a dat dovezi… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

