Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat joi autoritațile din Kosovo ca au intreprins o serie de provocari, inclusiv prin decizia de a-și inființa propria armata, o mișcare care a dus la tensionarea relațiilor cu Serbia care ar fi putut destabiliza regiunea, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Trei persoane au fost ucise in prabusirea unei parti dintr-un imobil de locuinte dupa o explozie provocata de gaze luni dimineata devreme in orasul Magnitogorsk din sudul Rusiei, a informat mass-media locala, transmit dpa si Reuters.

- Trei persoane au fost ucise in prabusirea unei parti dintr-un imobil de locuinte dupa o explozie provocata de gaze luni dimineata devreme in orasul Magnitogorsk din sudul Rusiei, a informat mass-media locala, transmit dpa si Reuters.

- Un tren a intrat intr-un autocar ce transporta mai mulți elevi de liceu, vehiculul fiind despicat in doua in urma impactului produs vineri langa Niș, in sudul Serbiei, au anunțat autoritațile, precizand ca cinci persoane au murit, iar alte 13 au fost grav ranite, informeaza postul BBC News online,…

- Un tren a intrat intr-un autobuz care transporta elevii din sudul Serbiei, taindu-l in doua și provocand moartea a cinci persoane, transmite poliția locala citata de BBC News. Zeci de persoane au fost raniți și doi adolescenți sunt in stare foarte grava dupa accidentul produs vineri dupa-amiaza, langa…

- Cinci persoane si-au pierdut viata si 27 au fost ranite vineri in sudul Serbiei, dupa ce un tren a lovit in plin un autobuz si l-a rupt in doua, potrivit poitiei locale. Autobuzul facea naveta intre orasul Nis, al treilea ca marime din Serbia, si satele invecinate. Autobuzul era plin cu…

- Aproape 4.000 de persoane au fost evacuate din mai multe sate din cauza erupției puternice care continua in vulcanul Fuego,a cincea din 2018 și care afecteaza deja mai mult de 76.000 de locuitori.

- Romania, Bulgaria, Grecia si Serbia iau in calcul si o candidatura comuna pentru gazduirea Campionatului European de fotbal din 2028, pe langa posibila candidatura comuna in vederea gazduirii Cupei Mondiale din 2030, a afirmat vineri presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, citat de Reuters.…