Stiri pe aceeasi tema

- O statistica oficiala a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecție a Copilului Ialomița arata ca in evidențele instituției exista 8900 de persoane cu handicap. Pentru susținerea acestora, in 2018, s-au cheltuit 48 milioane de lei, se arata intr-un raport oficial al DGASPC. Mii de oameni cu…

- Persoanele care au primit vouchere pentru achiziționarea de biciclete din partea Primariei Capitalei sunt obligate sa depuna in acest an Declaratia Unica si sa plateasca un impozit de 10%, acestea fiind venituri impozitabile care trebuie declarate la Fisc. Referindu-se la aceasta problema, Primaria…

- Firmele se plang ca nu gasesc forța de munca, dar nu vor sa angajeze persoane cu dizabilitați. Doar șapte angajați cu handicap, in Brașov, in ultimul an! Firmele din Brasov nu sunt interesate sa angajeze persoane cu dizabilitati, chiar daca pentru incadrarea acestora beneficiaza de finantari…

- CFR este obligata de instanța sa plateasca despagubiri in valoare de peste 400.000 de euro unei femei care a fost mutilata in urma unui accident feroviar care s-a petrecut in gara Subcetate. Evenimentul a avut loc in anul 2014, in Gara Subcetate. A fost nevoie de mai bine de un an pentru ca Judecatoria…

- Fundatia United By Music Romania va organiza, la sfarsitul acestei saptamani, la Sfantu Gheorghe, finala concursului de talente muzicale pentru persoane cu dizabilitati, competitie premiata cu o excursie in Olanda si un program de mentorat. Potrivit organizatorilor, preselectia, la care au participat…

- Persoane juridice sau fizice sunt anual executate silit de Administrația Județeana a Finanțelor Publice Ialomița pentru datorii catre stat de 1 leu. Intr-o astfel de situație se afla și o firma din județ ai carei reprezentanți trebuie sa plateasca o datorie de 1 leu, acumulata de catre un debitor cu…

- Peste 50 de persoane cu dizabilitati din judetul Gorj si apartinatori ai acestora au protestat, vineri, 8 februarie, in Piata Prefecturii din municipiul Targu Jiu, impotriva proiectului de bugetul, care prevede ca toate contributiile destinate acestei categorii sa fie platite din bugetul local.

- 12.000 de persoane cu dizabilitati din Iasi reclama ca nu pot calatori cu mijloacele de transport in comun din oras si nici nu pot intra in institutiile publice. Reprezentantii lor au mers la o intalnire cu primarul. Au fost dusi pe brate pana in sala de sedinte unde edilul le-a explicat ca nu poate…