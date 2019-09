Sute de persoane au rămas blocate pe o insulă din Carolina de Nord din cauza uraganului Dorian Roy Cooper, guvernatorul statului american Carolina de Nord, a declarat, vineri, ca sute de persoane au ramas blocate pe insula din cauza valurilor puternice și inundațiilor provocate de trecerea uraganului Dorian, informeaza Mediafax citând postul BBC News. Cooper a declarat ca exista "temeri semnificative" pentru cei care au ramas blocați pe insula Ocracoke, aflata la câțiva kilometri în largul coastelor Carolinei de Nord. Oficialul i-a îndemnat pe cei ramași pe insula sa se refugieze în zone mai înalte și a adaugat ca echipe de salvare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

