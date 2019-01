Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei, cifra este mai mare decat cea din aceeasi perioada din urma cu un an, cand 423 de persoane au murit in accidente rutiere. Numai in ziua de Anul Nou si-au pierdut viata 89 de persoane, in timp ce alte circa 700 au fost ranite pe cuprinsul tarii, a precizat departamentul. Cunoscuta pe…

- „Șapte zile periculoase”, așa a denumit poliția rutiera thailandeza aceasta perioada umbrita de accidente rutiere la pragul dintre ani, scrie digi24.ro. Autostrazile din Thailanda au devenit in aceste zile scena a sute de caramboluri sangeroase, scrie The Guardian. Numai in doua zile au fost raportate…

- In primele 11 luni ale anului 2018, la nivel national, s-au produs 7.771 de accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 1.685 persoane, ranirea grava a 7.365 de persoane si ranirea usoara a altor 3.131, se arata intr-un raspuns al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Principala cauza…

- Detalii infioratoare ies la iveala dupa ce șase persoane au murit și alte peste 100 au fost ranite in noaptea de vineri spre sambara intr-un club din regiunea italiana Ancona. Din primele informații ar fi fost vandute 1.400 de bilete de intrare, deși capacitatea maxima a clubului era de 871 de locuri,…

- O explozie urmata de un incendiu s-a produs la o fabrica de produse pirotehnice din sudul Spaniei. Trei oameni au murit, iar trei au fost raniti urma deflagratiei.Explozia a avut loc in depozitul in care se pastrau produsele explozive.

- Zece oameni au murit și alți 40 au fost raniți in urma unui accident grav, produs pe o autostrada din Mexic. Accidentul a fost provocat de un tir incarcat cu produse de curatenie, care se pare ca ar fi ramas...

- Monitorizarea cazurilor de gripa, infecții respiratorii acute severe și pneumonii a inceput din luna octombrie, iar saptamana viitoare va fi prima raportare a cazurilor. In sezonul trecut au fost inregistrate 129 de decese prin gripa și sute de mii de cazuri de infecții respiratorii și pneumonii. Gripa…

- Cel putin cinci persoane au murit miercuri dimineata si alte 30 au fost ranite dupa ce un tren de pasageri a deraiat in nordul statului Uttar Pradesh din India, au transmis autoritatile locale, citate de Reuters.