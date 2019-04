Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Londra au anunțat ca 570 de persoane au fost reținute in cele patru zile de proteste ale activiștilor pentru mediu, potrivit Associated Press, potrivit mediafax.Citește și: Tariceanu arunca bomba! Liderul ALDE face dezvaluiri uluitoare Activiștii pentru mediu incearca…

- Emma Thompson s-a alaturat activistilor din gruparea Extinction Rebellion (XR), care au blocat cea mai aglomerata artera comerciala din Londra, actrita declarand ca ''planeta noastra are probleme grave'', potrivit Press Association. Actrita britanica laureata cu Oscar s-a urcat pe o…

- Protestatarii din gruparea Extinction Rebellion (XR) ameninta ca vor perturba miercuri circulatia metroului londonez, in cadrul campaniei pentru actiuni de combatere a schimbarilor climatice, transmite DPA, scriu jurnalistii Agerpres. XR a inceput luni manifestatii la Londra, care potrivit politiei…

- Politia britanica nu a primit nicio revendicare pentru cele trei colete cu bombe trimise marti la doua aeroporturi si o gara feroviara majora din Londra, a anuntat miercuri un oficial de rang inalt din domeniul combaterii terorismului, citat de Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus…

- Unitatea de contraterorism a politiei metropolitane londoneze a deschis o ancheta dupa ce trei pachete suspecte au fost primite marti in trei birouri situate in doua aeroporturi si una din garile principale din capitala britanica, transmit Associated Press, Reuters si dpa. ‘Pachetele postale, toate…

- Unitatea de contraterorism a politiei londoneze a deschis o ancheta dupa ce trei pachete suspecte au fost primite marti in trei birouri situate in doua aeroporturi si una din garile principale din capitala britanica. Nicio persoana nu a fost ranita. „Pachetele postale, toate de format A4, au fost evaluate…

- Operatiunea se numara printre cele mai ample actiuni de acest fel lansate impotriva presupusilor sustinatori ai lui Gulen de la esuarea puciului, in cursul caruia 250 de persoane si-au pierdut viata. Gulen, fost candva un aliat al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a dezmintit orice implicare in…

- Politia britanica a anuntat ca a arestat preventiv trei indivizi in investigatia privind uciderea unui cetatean roman in fata unui club din Londra, afirma surse citate de presa de la Londra.