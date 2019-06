Stiri pe aceeasi tema

- Doua echipaje de la Serviciul Județean Salvamont Alba intervin, luni seara, in Cheile Ramețului, unde doua grupuri de turiști au ramas izolate și au cerut ajutor prin numarul de urgența 112, dupa ce o viitura formata in timpul unei ploi puternice le-a blocat coborarea de pe munte. In total sunt 7…

- O bunicuta din Germania a decis ca nu mai vrea sa gateasca si sa se ocupe doar de treburile casei. A hotarat ca ar fi mai interesant sa intre in politica. Are 100 de ani, dar varsta nu a impiedicat-o sa candideze si sa castige.

- Suprafata de teren agricol exploatata de persoane fizice si juridice straine era de 422.000 hectare, la finele anului 2018, fiind inregistrate 793 de persoane care utilizau aceste terenuri, potrivit Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Din punct de vedere al provenientei, cele mai…

- FOTO – Arhiva Politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au fost sesizati duminica dimineața, in jurul orei 07:30, despre faptul ca in Piata 22 Decembrie 1989, din municipiul Dej, pe terasa unui local, a avut loc o altercatie intre mai multe persoane. In urma scandalului, o persoana a fost transportata…

- Douasprezece persoane au fost ranite vineri in timpul unui campionat de fotbal in vestul Germaniei, dupa ce au fost lovite de un pavilion de gradina care a fost ridicat in aer de o tornada, relateaza sambata dpa.Tornada s-a produs in timpul unei furtuni puternice care a lovit vineri seara…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, impreuna cu politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F Timis, au descoperit, ascunși in interiorul unui automarfar noua cetateni straini, care incercau sa iasa ilegal din tara. Totul s-a intamplat…

- Doua persoane au decedat, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma a doua accidente produse duminica landul german Thuringia, au anuntat autoritatile, precizand ca primele informatii indica faptul ca unul dintre accidente ar fi fost cauzat de grindina, ...

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a numit pe fostul premier britanic, David Cameron, drept „unul dintre cei mai mari distrugatori ai erei moderne” si a afirmat despre el ca a interzis Comisiei Europene sa participe in campania privind referendumul Brexitului, scrie Politico.Vorbind…