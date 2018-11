Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai așteptat moment al Centenarului Marii Uniri, este, fara indoiala, ziua de 1 Decembrie. In ultimii doi ani, autoritațile, dar in special, diferite ONG-uri romanești, desfașoara o serie de evenimente culturale, menite sa marcheze cei 100 de ani de la Marea Unire. In județul Covasna, Centenarul…

- Primul val de aer polar a aparut deja deasupra Romaniei, astfel ca in multe zone temperaturile au scazut pana aproape de pragul inghețului. La „Polul Frigului”, așa cum mai este supranumita Intorsura Buzaului, temperaturile sunt mereu printre cele mai scazute din țara, astfel ca autoritațile locale…

- Patru elevi covasneni, sportivi practicanți de lupte, figureaza pe lista celor care au primit acordul privind școlarizarea in centre naționale olimpice și in centre naționale de excelența. Ministerul Educației Naționale a comunicat Federației Romane de Lupte acordul privind școlarizarea elevilor sportivi,…

- Comunele Birsana si Botiza din judetul Maramures, municipiul Carei si orasul Livada, din judetul Satu Mare, Cisnadie, din judetul Sibiu, orasul Novaci si comuna Polovragi, din judetul Gorj, comuna Rodna, din judetul Bistrita Nasaud, si comuna brasoveana Vama Buzaului se afla pe lista localitatilor propuse…

- La primaria Intorsura Buzaului a avut loc miercuri, 5 septembrie,o ședința informala/ consultativa cu crescatorii de porcine și comercianții de furaje din zona, la care au fost prezenți subprefectul județului Covasna, dl.Necolae Radocea,directorul DSVSA Covasna, dr.Siko-Barabasi Sandor, primarii localitaților…

- Ziua Limbii Romane, celebrata in țara la data de 31 august, va fi sarbatorita astazi și in orașul Intorsura Buzaului, printr-un program derulat la Casa orașeneasca de Cultura, cu incepere de la ora 14.00. Evenimentul este organizat de catre Cercul ASTRA „Oliviu Bobeș” din Intorsura Buzaului. Potrivit…

- Volumul Vama Buzaului in documentele timpului cuprinde majoritatea comunicarilor prezentate in cadrul simpozionului organizat, in zilele de 1-3 august 2015, de catre Primaria și Consiliul Local Vama Buzaului, impreuna cu Despartamantul ASTRA „Buzaul Ardelean”, sub genericul „Buzaul Ardelean, punte de…

- In cursul zilei de luni, 27 august a. c., senatorul PMP de Covasna, Gheorghe Baciu, a avut o intalnire informala cu reprezentanții conducerii Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș, in cadrul careia s-a discutat despre preocuparile actuale ale principalelor organizații neguvernamentale…