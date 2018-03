Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oi ale unui cioban au fost gasite moarte, marți dimineața, intr-o localitate din Timiș. Animalele erau inchise, peste noapte intr-un saivan. Oamenii cred ca au fost atacate de animale salbatice.

- Ajuns la editia a III-a si inscris in Calendarul Activitatilor Educative al I.S.J. Timis 2017-2018, Concursul Sportiv Regional „Micii campioni” a avut... The post „Micii campioni” s-au intrecut la Giroc (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Zece persoane au fost ranite sambata seara intr-un accident care a avut loc pe DN6- E70, in apropiere de municipiul Lugoj din judetul Timis. Trei dintre raniți sunt copii. "In accident sunt implicate trei aut...

- In ultimele zile, la nivel național a circulat o informare in care li se recomanda oamenilor sa ajute berzele care in acest an se pare ca s-au intors… prea devreme, dar numai in cazul in care acestea coboara sau daca pasarea este inghețata și nu se poate mișca. Nu este cazul lui Cris,…

- Primaria municipiului Aiud anunța ca in perioada 29 – 31 martie 2018 și respectiv perioada 5 – 7 aprilie 2018, in intervalul orar 7:00 – 13:00, va funcționa centrul provizoriu de sacrificare miei, amenajat in targul de animale din Aiud, str. Ostașilor, nr. 16D. Centrul provizoriu de sacrificare miei…

- Consiliul Județean Arad a semnat contractul de elaborare a proiectului tehnic pentru modernizarea drumului Judetean care face legatura intre Sinpetru German si limita de judet Timis, spre comuna Gelu. „Am semnat contractul pentru elaborarea proiectului tehnic. Dupa intocmirea acestuia, vom scoate lucrarea…

- InfoCons a realizat un studiu comparativ privind situația alocarilor financiare pentru deszapezire de catre Consiliile Județene, in perioada 01.06.2012-01.07.2017, pe baza studiilor efectuate in 2015 și 2017. Este vorba despre sume mari de bani, campionii fiind Consilile Județene din Timiș, Gorj și…

- Vineri, 16 martie 2018, incepand cu ora 19.00, in Sala Cavalerilor a Castelului Karolyi din Municipiul Carei s-a desfașurat recitalul de muzica de meditație și terapeutica al maestrului Gheorghe Iovu, intitulat „Sunete de lumina”. Timp de aproape doua ore, spectatorii participanți la eveniment s-au…

- Imaginea groazei de care criminaliștii au avut parte atunci cand au intrat in baia unde educatoarea și-a ucis copilul i-a marcat atat de puternic incat unii dintre ei nu și-au putut stapani lacrimile. Lacrimi de durere ii curg acum și femeii, potrivit anchetatorilor, care spun ca aceasta a plans…

- Au aparut schelele și a inceput curațarea zidariei. Se intampla la Palatul Administrativ de pe Bd. Revoluției, care va fi in șantier in urmatorii doi ani. Refacerea fațadei, inlocuirea tamplariei și a geamurilor și iluminatul arhitectural costa 9,3 milioane de lei, bani de la bugetul CJ Timiș.

- Intr-o comuna din Timiș va fi pusa in functiune o baza de agrement de toata frumusetea, cu strand, teren de sport, restaurant... The post Strand de toata frumusețea, intr-o comuna din Timiș! Este gata si va fi deschis din sezonul cald appeared first on Renasterea banateana .

- Pompierii de la Detasamentul de la Sannicolau Mare au facut astazi un exercițiu spectaculos. Zeci de trecatori s-au oprit pentru cateva zeci de minute pentru a urmari interventia la inaltime facuta cu ajutorul macaralei de peste 70 de metri din dotarea ISU Timis. Autospeciala de interventie si salvare…

- Pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o ferma zootehnica. Incendiul a pornit dupa ce un angajat al fermei a folosit flacara deschisa intr-unul din grajdurile de animale.

- Numai in Bihor, numarul societatilor comerciale care s-au inchis in ianuarie este dublu fata de aceeasi perioada a anului trecut. Rodica Ardelean si-a dedicat aproape toata viata pantofilor. In urma cu doua decenii, si-a deschis o fabrica si de atunci lucreaza in sistem lohn pentru parteneri italieni.…

- Centrul de Cultura si Arta al judetului Timis organizeaza, in perioada 3 – 17 martie, cea de-a XII-a editie a festivalului-concurs „Lada cu Zestre”, la care vor participa peste 1.500 de artisti cu varste cuprinse intre 6 si 80 de ani, la sectiunile coregrafie, muzica, expozitii, colectii, poezie dialectala…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, are un nou consilier personal. Acesta este jurnalistul Eugen Chiosa, care a fost acum cateva luni, pentru un timp, și purtator de cuvant al PSD Timiș.

- Aradul a contribuit in mod esențial la proiectul legislativ privind combaterea ambroziei. Grupul de lucru inițiat la Consiliul Județean Arad, in parteneriat cu Asociația Excelsior, universitați din Arad și Timiș, cadre medicale, societatea civila, a formulat amendamente care au fost incluse in texul…

- Doua persoane au fost ucise intr-un incident armat produs vineri dupa-amiaza in centrul orasului elvetian Zu rich, in fata unei filiale a bancii UBS, afirma surse citate de presa locala. Incidentul armat a avut loc in fata unei filiale a bancii UBS situata langa Gara centrala din Zurich, relateaza site-urile…

- Cinci persoane au fost reținute in urma decinderilor de joi dimineața ale polițiștilor. Percheziții au avut loc in peste 100 de locații din 16 județe și Capitala. Prejudiciul din dosar este estimat la doua milioane de euro. Cinci persone au fost reținute in urma perchezițiilor care au avut loc in peste…

- „In ultimii doi ani, reprezentanții PSD Arad au militat in permanența pentru reabilitarea drumurilor județene, fie ca vorbim de consilieri locali, județeni sau de parlamentari. De cand suntem la guvernare, ne-am zbatut ca Aradul sa primeasca fonduri substanțiale pentru reabilitarea drumurilor și…

- Programul jocurilor de baraj pentru promovarea in Liga a 3-a, pe 28 februarie In conformitate cu prevederile articolului 4 din Regulamentul de organizare a barajului de promovare in Liga 3, editia 2018-2019, Departamentul Competitii al FRF anunta ca tragerea la sorti pentru stabilirea jocurilor de baraj…

- Sateni si muncitori ai minelor de fier din districtul Tonkolili, exploatate de African Minerals si subsidiara sa Tonkolili Iron Ore, aduc acuzatii de vatamare corporala, complicitate la crima, viol, asalt si incarcerare falsa. Curtea Suprema a Marii Britanii si-a mutat sedintele in Sierra Leone pentru…

- Politistii din Giroc au reusit sa-l identifice pe principalul suspect in cazul unui incident de o cruzime iesita din comun, petrecut in 16 ianuarie 2018. The post Individul care a schingiuit cainele in Giroc si-a recunoscut fapta! Ar fi maltratat si alte animale appeared first on Renasterea banateana…

- Lupta pentru presedentia AJF Timis a intrat in linie dreapta, cu zece zile inainte de alegeri. Dintre cei patru contracandidati, cele mai mari sanse pare sa le aiba Romeo Malac, care se bucura inclusiv de sustinerea unor nume marcante ale fotbalului judetean si national.

- O turma de mistreți și-a facut apariția pe strazile din Brașov in noaptea de luni spre marți, in cautare de hrana. Aproape 10 porci salbatici au fost filmați in timp ce mișunau prin cartierul Racadau. O patrula a jandarmilor a alungat animalele in padure. Jandarmii brașoveni au intervenit pentru a alunga…

- Comuna Bogda s-a aflat permanent in atenția conducerii județului, primind spijin pentru a-și dezvolta infrastructura și a raspunde astfel interesului... The post Drumuri in curs de modernizare, intr-o zona cu peisaje de vis din Timis appeared first on Renasterea banateana .

- La sfarșitul saptamanii trecute, in cadrul Adunarii generale a PES activists Romania a fost aleasa noua conducere naționala. Unul dintre cei mai promițatori tineri social-democrați din Timiș, Alexandru Iovescu a candidat și a fost ales in functia de vicepreședinte pentru relația cu aleșii locali. “Aceasta…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis, pentru perioada 03 februarie, ora 09.00 – 04 februarie ora 15.00, o atenționare Cod Galben de inundații pentru 15 județe. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica pentru aceasta perioada , care prognozeaza…

- Incident socant într-o scoala din judetul Timis Un elev de clasa a VIII a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg, chiar în timpul orei sub privirile îngrozite ale colegilor.

- Campionatul National de tenis de masa rezervat echipelor de juniori 3, care s a desfasurat la Dumbravita, in judetul Timis, i a adus echipei feminine a LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta medalia de aur. In grupa 1 4, formatia de pe litoral a inregistrat doua victorii 4 1 cu CSM Medias, 4 1 cu ACS Dumbravita…

- Directoarea unei gradinite a fost injunghiata mortal vineri, faptasul fiind sotul acesteia, fata de care avea un ordin de restrictie. Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, crede ca acest ordin ar trebui sa devina responsabilitatea Politiei, nu a instantei, ...

- Camera de Comerț din Timiș, cu sprijinul Ambasadei Greciei la București, Biroul Economic și Comercial organizeaza in perioada 26 – 28 aprilie 2018, la Salonic, Grecia, o misiune economica de vizitare a Expoziției Internaționale de Fructe și Legume Proaspete Freskon. Freskon este cel mai important eveniment…

- In statul Montana din SUA se organizeaza de mai bine de trei decenii o sarbatoare neobisnuita: Festivalul Testiculelor. Manifestarea dureaza patru zile, se desfasoara in august si implica si nuditate. Se consuma testicule de animale gatite si au loc diverse concursuri.

- Aproape patru mii de clujeni primesc stimulente pentru creșterea copilului Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna decembrie 2017 au totalizat 56,31 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 627,90 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si…

- Dosar penal pentru un barbat de 37 de ani, in weekend, la Lugoj. El este cercetat dupa ce a fost prins de polițiști la volanul unei mașini neinmatriculate, care avea montate numere false. In acest weekend, in Timiș, sute de șoferi au primit amenzi, iar zeci dintre ei au ramas pietoni.

- Cultivatorii de sfecla de zahar din judetele Arad, Timis, Satu Mare si Bihor, care au investit sute de mii de euro in utilaje de recoltat specifice acestei culturi, sunt victimele colaterale ale inchiderii fabricii de zahar din Oradea. „Pentru fermieri dispare o sursa stabila de venituri. Acesti fermieri…

- Grupul de inițiativa civica „Impreuna pentru A8“ a organizat vineri, la Iasi, o intalnire de lucru pentru sustinerea construirii A8 - Autostrada Marii Uniri - pe traseul „Ungheni – Iași – Targu Mureș”.

- Gafa de proporții a celor din conducerea Poliției Orașului Recaș, județul Timiș. Aceștia au dat o dispoziție prin care i-au obligat pe angajații instituției sa participe la ședința de bilanț ținuta joi dimineața, in prezența adjunctului IPJ Timiș, Dan Stoicanescu. Actul oficial arata insa ca cei din…

- Prin semnarea pe 8 ianuarie 2018, la Cluj, a ”Rezolutiei” comune a organizatiilor politice maghiare din Transilvania, privind alinierea conceptelor de autonomie, UDMR a declanșat practic procesul de inițiere a referendumului intern al comunitații maghiare, privind Autonomia Ținutului Secuiesc, ca pas…

- Creșterea efectivelor de animale salbatice in Romania da tot mai multa bataie de cap locuitorilor din preajma zonelor impadurite. Atacurile turmelor de mistreți asupra culturilor de cereale, dar și prezența parca tot mai sesizabila a urșilor in apropierea sau chiar in perimetrul gospodariilor țaranești,…

- Un barbat in varsta de 35 de ani a murit dupa ce a fost lovit in zona capului de elicea unei parapante cu motor, in timp ce verifica o defectiune a aparatului de zbor. Potrivit politistilor, barbatul se afla impreuna cu mai multi prieteni in zona localitatii Gelu, comuna Varias din judetul Timis. La…

- Deși crescatorii din zona au tot mai puține animale, iar la targul de Paște pot fi numarați pe degete, primaria Gherla și-a propus sa investeasca aproape 35 de miliarde de lei vechi in modernizarea targului de animale de la ieșirea din oraș spre Fizesu Gherlii. Potrivit planurilor primariei, lucrarea…

- Calca prea tare pedala de accelerație și nu poarta centura de siguranța. Așa se comporta șoferii din Timiș, trași pe dreapta pe capete, in ultimele patru zile, de polițiștii de la Rutiera. Unii au ramas pietoni.

- Un adolescent de 17 ani din comuna Hirlau, judetul Iași, le-a marturisit vecinilor ca tatal i-a ucis mama și apoi l-a fortat sa ascunda urmele crimei. Alertati de vecini, politistii au descoperit trupul femeii ingropat in apropierea casei.

- Unul din proiectele importante din zona Lugojului pentru care s-a parafat contractul la acest sfarșit de an este cel dintre localitatea Coșteiu, reprezentat prin primarul Petru Carebia, și Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurile Europene, pentru modernizarea infrastructurii…