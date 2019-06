Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a avertizat ca ''talentele autohtone'' ar putea disparea din industria muzicala britanica in lipsa finantarilor publice, informeaza miercuri Press Association. Muzicianul a spus ca multi muzicieni aspiranti, artisti si actori au nevoie de subventii pentru…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba organizeaza marti o expozitie menita sa maecheze implinirea a 100 de ani de Jandarmerie ardeleana și de istorie a acestei arme. Expozitia itineranta se desfasoara marti, de la ora 12.00, la la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. In cadrul acestuia vor fi…

- Primele statui de ceara ale lui Ion Tiriac si Smiley sunt expuse intr-un complex comercial din Sibiu, alaturi de alte figuri cunoscute, precum cea a Regelui Mihai, Gheorghe Hagi sau Nicolae Ceausescu, potrivit unui comunicat, scrie Agerpres."Celebru pentru performantele din tenis, dar mai…

- Lucrari ale lui Constantin Brancusi, aflate in muzee si colectii private din toata lumea, vor fi prezentate in cadrul Europalia 2019, din 1 octombrie, la Bruxelles, potrivit news.ro.O expozitie dedicata lui Constantin Brancusi (1876-1957), cel mai influent sculptor al secolului al XX-lea,…

- Un celebru DJ australian a murit in timp ce se afla in vacanța in Bali, dupa ce a trecut printr-o ușa de sticla și a suferit o hemoragie puternica. Decesul lui DJ Adam Sky a fost confirmat prin intermediul unui comunicat oficial publicat pe pagina de Facebook a artistului. Muzicianul in varsta de 42…

- Bucovina este renumita prin bisericile cu fresce exterioare din Romania, parte din ele incluse in patrimoniul UNESCO, sau prin bisericile vechi din Lujeni sau din Toporauti, aflate in prezent in regiunea Cernauti din Ucraina.

- O petitie prin care se solicita anularea Brexitului a depasit patru milioane de semnaturi in doar trei zile, dupa ce premierul Theresa May a spus publicului "Sunt de partea voastra" in privinta Brexitului si i-a indemnat pe deputati sa sustina acordul pe care ea l-a negociat cu Bruxellesul, informeaza…

- ■ Muzeul de Istorie din Roman gazduieste o expozitie cu obiecte religioase aflate in patrimoniul bisericii din comuna Valeni ■ lacasul de cult, monument arhitectonic vechi de 500 de ani, a fost restaurat recent ■Muzeul de Istorie din Roman a gazduit zilele trecute vernisarea unei expozitii temporare…