- Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Primarul Adrian Torma spune ca incearca sa gaseasca un alt mare investitor.

- Mircea Draghici, secretar al Camerei Deputaților și deputat PSD de Argeș a postat pe pagina sa personala de Facebook un mesaj in care atrage atenția ca președintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, s-ar fi informat mai bine despre justiția din Romania, dovada stand in schimbarea sa de discurs…

- O firma din Spania ofera 150 de locuri de munca in domeniul agricol, iar salariile pot ajunge chiar si pana la 1.800 de euro. EURES Romani, portalul pentru ocuparea fortei de munca in Uniunea Europeana a anuntat ca dispune de 150 de locuri de munca in domeniul agricol ȋn Spania – 100 de posturi pentru…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut un discurs de o duritate fara precedent in Parlament. Acesta a refuzat sa vorbeasca despre programul de guvernare al PSD și despre echipa ministeriala, insa a atras atenția ca Romania se indreapta spre un destin tragic, pentru ca toate”Nu este o situație…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega avertizeaza pe pagina sa de socializare ca ”Romania-i tot mai mica! Romania trebuie salvata! Ramanem tot mai puțini și asta nu e de gluma!” Europarlamentarul atrage atenția ca Organizația Națiunilor Unite a anunțat ca populația Romaniei va scadea cu 17%,…

- Se inchide una dintre cele mai mari fabrici de zahar din Romania, cea din Oradea. Nu ar mai fi rentabila. Este o lovitura pentru angajati, dar si pentru producatorii de sfecla de zahar care nu vor mai avea cui sa-si vanda marfa.

- Studentii aradeni au ocazia sa lucreze in perioada de vara in Germania. Pentru anul 2018, sunt disponibile 50 de posturi in domeniul hotelier – gastronomic, ȋn gastronomia de sistem (fast-food), ȋn productia industriala si ȋn domeniul serviciilor.

- Angajatorii din Bistrița cauta director vanzari, inginer de producție, tehnician mentenanța electromecanica, mecanic și electrician auto, operatori la liniile de producție și controlor calitate, tinichigiu auto și multe altele! VEZI care sunt avantajele de care te poți bucura intr-un nou loc de munca:

- In ciuda salariilor mai mult decat atractive, e criza de controlori de trafic aerian. Romania va avea nevoie, in urmatorii 7 ani, de aproximativ 200 de specialisti numai la Bucuresti, dar e loc de mai bine in toate sediile Romatsa din tara. Pregatirea unui om de care, intr-o singura zi, depinde soarta…

- Fabrica ”Zaharul” din Oradea se va inchide pentru ca nu este competitiva si profitabila, inregistrand pierderi. Aproape 200 de angajati vor fi disponibilizati etapizat, urmand sa primeasca salarii compensatorii in functie de vechime, transmite corespodentul MEDIAFAX.

- Este oficial. In urma unor discuții indelungate, unul dintre cei mai importanți operatori ai bursei din Londra cauta sa-și inchirieze in centrul Bucureștiului 6.500 de mp de birouri. Este vorba despre deschiderea la Bucuresti a unui centru al companiei London Stock Exchange, operatorul pietei…

- Coaliția pentru Familie reacționeaza la cazul pedofilului polițist, intens dezbatut in ultimele zile, și face apel la autoritați sa intervina pentru a stopa cauzele care duc la valul de abuzuri asupra copiilor. Coaliția amintește ca ignorarea valorilor creștine, cum s-a vazut și in cazul referendumului…

- Conform datelor transmise de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 903 locuri de munca vacante, iar cele mai multe - 330 - sunt in Portugalia pentru culegatori de zmeura. In Spania,…

- Cele mai multe joburi disponibile la început de an sunt pentru candidatii cu experienta în domeniul IT, în vânzari si retail, în domeniul economic si în cel al transporturilor, potrivit unei analize

- La inceput de an, 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe ferme al caror obiect de activitate este producerea si comercializeaza fructelor.…

- 551 de locuri de munca figurau ieri, 3 ianuarie, ca fiind vacante in Spatiul Economic European, fiind oferite prin intermediul retelei EURES Romania. Conform datelor anunțate ieri de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, dintre cele 551 de locuri de munca, 164 sunt oferite de catre…

- Natiunile Unite estimeaza ca populatia lumii va ajunge la 8,5 miliarde de oameni pana in 2030, ceea ce inseamna ca robotii vor lasa aproximativ 10% din populatia lumii fara loc de munca.

- Locuri de munca in Jandarmeria Romana. Jandarmeria Romana scoate la concurs 151 de posturi de ofiter, subofiter si personal contractual prin incadrare directa. Jandarmeria Romana anunța, prin intermediul unui comunicat, ca va incepe, in perioada ianuarie-martie 2018, procedurile de scoatere la concurs,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitie, prin reteaua EURES România, 1.088 de locuri de munca. Cele mai multe sunt slujbe vacante în Portugalia, la cules de zmeura, Spania, tot în agricultura, în Malta, pentru soferi de autobuz, si în Germania, scrie…

- Mișcarea este simpla: se face un profil fals de Facebook care se pretinde anti-PSD și protestatar, poate chiar și posteaza diferite mesaje in acest sens. Capata credibilitate, lumea chiar crede ca este un protestatar real și, cand vine un anumit ordin, apare o postare mincinoasa menita sa opreasca…

- Peste 16.4900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Arad, Prahova si Timis, in timp ce in Bacau, Suceava, Caras-Severin si Ialomita sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Președintele Parlamentului Andrian Candu anunța inițierea reformei Parlamentului. Declarația a fost facuta cu puțin timp în urma, în cadrul unui briefing de presa scrie DESCHIDE.MD Astfel, speakerul a precizat ca dupa reforma Guvernului, urmeaza sa aiba loc și reforma Legislativului.…

- AMR (Asociația Municipiilor din România) solicita Guvernului României menținerea promisiunii conform careia, ca urmare a modificarilor fiscale ce vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2018, bugetele autoritaților locale nu vor fi diminuate, potrivit

- Peste 18.350 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru muncitori necalificati la asamblarea si montarea pieselor si pentru agenti de securitate. Cele mai putine locuri de munca vacante - sub 70 - sunt in judetele Suceava, Caras-Severin si Bacau, conform datelor Agentiei…

- Conditiile restrictive aplicate prin lege Companiei Nationale de Transporturi Aeriene Romane Tarom pun societatea in inferioritate concurentiala in raport cu ceilalti operatori aerieni, acestea produc sincope in gestionarea eficienta a bugetului de venituri si cheltuieli, existand astfel riscul de…

- Sportivii amatori, dar mai ales cei de performanta sunt expusi unui risc ridicat de accidentare, fapt ce justifica protectia din partea clubului sportiv la care activeaza sau a federatiei sportive naționale pentru componentii loturilor naționale, atrage atentia Coca Constantinescu, vicepresedintele…

- Au trecut zece ani de la prima editie tiparita, iar cu aceasta ocazie cea mai veche revista de vinuri cu aparitie lunara din Romania, Vinul.Ro, devine o publicatie bilingva de continut: recomandari de locuri, destinatii turistice, evenimente si oameni de interes, mancaruri, traditii locale amp; idei,…

- Exista numeroase joburi pe care cineva le poate face de la domiciliu, iar unii angajatori chiar considera ca un angajat este mai eficient daca lucreaza de acasa și ține legatura cu șefii prin intermediul telefonului și al calculatorului, scrie greatnews.ro. Citeste si RCS&RDS face angajari.…

- Din 2012 pana in prezent, numarul deceselor cauzate de cancer a crescut cu aproximativ 3.000 de persoane pe an, in conditiile in care o treime dintre cancere pot fi prevenite. Cu toate acestea, Romania a ajuns in situatia in care jumatate dintre cancere au ajuns sa fie mortale, fiind depistate mult…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava organizeaza, prin rețeaua oficiala de ocupare EURES Romania, selecții pentru ocuparea a 800 de locuri de munca sezoniere, la cules capșuni, in Spania. Oferta aparține unei firme din Spania, verificata de autoritațile romane. ...

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, vineri, ca Romania se confrunta cu un deficit foarte mare de piața muncii in sectoare precum IT, sanatate, construcții și agricultura, iar romanii care au plecat sa munceasca in afara, mulți dintre ei chiar in aceste domenii, trebuie atrași inapoi,…

- Grupul ROCKWOOL investeste aproximativ 50 de milioane de euro ȋntr-o fabrica de vata minerala bazaltica ce va crea in jur de 150 de locuri de munca direct și alte 300 in mod indirect, pentru servicii și logistica. Noua unitate de producție va fi amplasata pe un teren de aproximativ 30 de hectare…

- Accenture iși extinde capabilitațile de Business Process Services in Romania prin deschiderea unui nou centru in Brașov, in Coresi Business Park, al șaptelea din țara. Prin noul centru care se va deschide in decembrie, Accenture va oferi clienților servicii de gestionare a proceselor de business și…

- Bihorenii care doresc sa se angajeze pe un loc de munca platit de la buget, au de unde alege. In baza de date a AJOFM Bihor exista cateva oferte de locuri de munca pentru bugetari. Este vorba despre cateva posturi de asistenti medicali, brancardieri, dar si de politisti la Politia Locala. In…

- Comisia Europeana invita Romania sa indeplineasca toate recomandarile si anunta ca, spre sfarsitul lui 2018, va publica un nou raport de evaluare, se arata la finalul documentului facut public miercuri, care insista asupra necesitatii consultarii Comisiei de la Venetia in cazul numirii procurorilor…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca noul raport MCV reprezinta un semnal de alarma iar Romania risca sa faca pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva corupției. Șeful statului mai precizeaza și faptul ca se va folosi de toate mijlocele ce ii sunt la dispoziție…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu a declarat miercuri ca in raportul MCV al Comisiei Europene referitor la Romania se vede "un semnal de alarma clar cu privire la independența Justiției", precum și "ingrijorari legate de derapajele care se vad din politicile publice promovate de coaliție".…

- Romania trebuie sa ințeleaga spre ce se duce o societate moderna cand vorbim despre economia digitala și sa terminam cu crearea de locuri de munca la lopata, a declarat, marți, in cadrul unei dezbateri de specialitate, Varujan Pambuccian, membru in Comisia pentru tehnologia informației din Camera…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca vacante in Portugalia (campania 2018) pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei. Durata contractușui este de aproximativ 3 luni, iar timpul de lucru este de 40 de ore/saptamana, cu posibilitatea ca in timpul campaniei, in funcție de producție,…

- Romania arata ca o tara rupta in doua. Intr-o parte sunt locuri de munca, dar nu se mai gasesc muncitori, iar in cealalta parte nu sunt locuri de munca si sunt multi someri. Suprapuse...

- Peste 16.000 de cazuri de copii ramasi singuri acasa fara parinti, acestia cautandu si locuri de munca peste hotare, sunt inregistrate in sud estul tarii noastre, releva un raport prezentat ieri, la Constanta, de Organizatia Salvati Copiii, in cadrul dezbaterii Protectia copiilor ai caror parinti sunt…

- Exista o complementaritate intre clasa politica romaneasca si conducerea Armatei Romane? „Declarativ... DA“ - crede generalul (r.) dr. Virgil Balaceanu, presedintele Asociatiei Ofiterilor in Rezerva din Romania / A.O.R.R., la lansarea careia au avut contributii initiale complementare generalii Paul…

- Laura Toporascu In aceasta perioada, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 2.159 de locuri de munca vacante, cele mai multe in Spania – 814. Din acestea, 800 sunt pentru muncitori necalificați la cules de capșune, 10 pentru sudori,…