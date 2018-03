Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetatie din sud-estul Australiei au distrus locuinte si au provocat moartea vitelor, fortand sute de oameni sa-si paraseasca locuintele, in contextul in care focul este...

- 5 australieni au murit, dupa ce au mancat pepene galben. Un barbat in varsta de peste 80 de ani din Australia este cea mai recenta victima care si-a pierdut viata, a cincea, dupa ce a consumat pepene galben contaminat cu bacteria listeria, potrivit presei locale, citata de Agerpres . Toate victimele…

- Debitul Oltului a crescut foarte mult miercuri seara in zona localitatii Capeni din Covasna. Autoritațile au constatat ca apele vor depași inalțimea digului și au decis evacuarea oamenilor din casele care erau in pericol de a fi inundate.

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata in Fasia Gaza intr-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule in care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters.Rami Hamdallah si seful serviciului de informatii palestinian, Majid…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a extins pentru inca sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea si a sustinut rebelii din estul Ucrainei, scrie Reuters conform News.ro . Sanctiunile, printre care si restrictii de calatorie sau inghetarea bunurilor a 150 de persoane si 38 de companii,…

- Papa Francisc s-a declarat ingrijorat de politicile nationale dictate de frica in ceea ce priveste imigratia, la doar o saptamana dupa victoria partidelor populiste si antiimigratie in alegerile legislative din Italia, informeaza site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.ro.

- 11 persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters, citat de bzi.ro. „Putem confirma ca un…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson si-a anulat punctele din programul sau pentru sambata, a doua zi a vizitei sale in Kenya, intrucat 'nu se simte bine', a anuntat un reprezentant al Departamentului de Stat al SUA, potrivit Reuters si AFP ''Secretarul de stat nu se simte bine…

- MANCHESTER CITY - BASEL LIVE in LIGA CAMPIONILOR. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. Manchester City are de indeplinit o formalitate cu FC Basel, in optimile Ligii Campionilor, dupa victoria cu 4-0 din Elveția. Meciul este LIVE VIDEO pe Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicație. MANCHESTER…

- Marcel Toader a ramas fara casa, iar vecinii l-au evacuat cu scandal. Apartamentul afaceristului a fost vandut la licitație, din cauza unei datorii la intreținere. Imobilul a fost scos la licitatie pentru suma de 67.000.

- Natiunile Unite au suspendat ajutorul oferit pentru cateva zeci de mii de persoane din nord-estul Nigeriei dupa ce trei lucratori umanitari si-au pierdut viata iar alti trei sunt dati disparuti intr-un atac suspectat a fi comis de catre militantii Boko Haram, scrie Reuters.

- Peste zece mii de oameni au iesit, vineri, pe strazile din Bratislava in semn de protest fata de uciderea jurnalistului slovac de investigatie Jan Kuciak, cerand autoritatilor sa ia masuri dure impotriva celor care au comis asasinatul, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Zeci de zboruri au fost anulate, iar serviciile administrative si scolile au fost inchise, dupa ce o furtuna puternica a lovit, incepand de joi seara, nord-estul SUA, informeaza AFP. Ploile abundente au fost insotite de vant puternic, dar si de ninsori.

- Cel putin 26 de persoane au murit in urma unui incendiu care a avut loc la o clinica de reabilitare din Baku, capitala Azerbaidjanului, scrie The Independent, citand agentia de presa azera APA, transmite News.ro . Alte patru persoane au fost salvate si transportate la spital. Imaginile de la televiziunile…

- Furtuna de zapada Emma de origine siberiana a lovit, joi, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord aducand in unele zone cea mai severa vreme din 1991 pana in prezent, informeaza Reuters. Sute de soferi au ramas blocati pe sosele in Scotia, au fost inchise mii de scoli, iar traficul…

- Gerul care s-a abatut de doua zile peste teritoriul țarii noastre a facut doua victime. Doi barbați care se aflau in timpul serviciului au decedat! Ei erau paznici și au improvizat o sursa de incalzire, dar s-au intoxicat cu monoxide de carbon și au murit. Agenții de paza care au intrat in schimbul…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics va reduce productia de ecrane OLED (organic light-emitting diode) ca raspuns la decizia clientului sau Apple de reducere a productiei noilor telefoane iPhone X, din cauza cererii slabe, a anuntat marti publicatia nipona Nikkei , transmite Reuters. Ecranele OLED…

- Gica Hagi nu renunța la ideea de a parasi fotbalul romanesc. Chiar daca e inca indecis in privința destinației pe care o va alege, lanseaza cateva piste pe care cei care raman aici și-ar dori sa le urmeze pentru ca fotbalul romanesc sa se dezvolte. O lauda pe FCSB pentru victoria cu Lazio și spera…

- Trei kamikaze s-au aruncat in aer in orasul nigerian Maiduguri, atac soldat cu moartea a 21 de persoane, a anuntat, sambata, politia locala, potrivit Reuters.“Cei trei atacatori sinucigasi au murit, la fel si alte 18 persoane. 22 de persoane au fost ranite”, a declarat Damian Chukwu, respezentant…

- Accident grav, în noaptea de miercuri spre joi, în Vaslui. Un microbuz în care se aflau 13 persoane din Republica Moldova s-a rasturnat în zona localitatii Cretesti.

- Unul din patru copii irakieni sufera de saracie si patru milioane au nevoie de asistenta din cauza razboiului purtat in aceasta tara cu militantii gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), a comunicat duminica UNICEF, transmite Reuters. ONU a anchetat 150 de atacuri impotriva unor institutii de invatamant…

- Omul de afaceri Bill Gates avertizeaza ca 30 de milioane de oameni ar putea deceda, doar intr-un an. Cauza morților, potrivit acesuia, ar fi un virus mortal care se transmite prin aer. Bill Gates a tras un semnal de alarma și cere autoritaților sa finanțeze lupta impotriva unor astfel de viruși,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. Cel mai recent raport al Centrului National de Sanatate arata si ca numarul celor care sunt bolnavi de gripa a ajuns la 300 de cazuri. Mai multe spitale au intrat in carantina pentru ca pacientii…

- "Dezvoltarea unei armate nationale somaleze avanseaza foarte lent, in parte din cauza deficientelor din structurile politice si institutionale, precum si din cauza diferentelor intre echipamentele soldatilor somalezi instruiti", a afirmat oficialul german. Decizia de retragere a Germaniei,…

- Seful serviciului de informatii german, Hans-Georg Maassen, doreste ca guvernul sa revizuiasca legile ce restrictioneaza supravegherea minorilor, pentru a putea fi gestionat astfel riscul reprezentat de combatantii islamisti care revin acasa ca 'agenti inactivi' si care ar putea comite atacuri, relateaza…

- Lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata marti de SUA are valoarea 'zero', dar punerea in practica a legii respective este o masura discriminatorie fata de Rusia, a declarat premierul rus Dmitri Medvedev, al carui nume se regaseste pe lista respectiva, transmite…

- Federatia italiana de fotbal (FIGC), a carei adunare generala a avut loc luni, nu a reusit sa aleaga un nou presedinte în locul lui Carlo Tavecchio, care a demisionat în luna noiembrie, dupa ce Squadra Azzurra a ratat calificarea la Cupa Mondiala din acest an, informeaza Reuters. Dupa patru…

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut intr-un rau in statul indian Bengalul de Vest, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza Reuters.

- Patru persoane au ajuns sambata la spital in urma unui accident rutier petrecut pe Calea Turzii, langa Cluj-Napoca. In jurul orei 13,20, un șofer de 40 de ani din Cluj-Napoca, care circula cu un autovehicul pe direcția Feleacu – Cluj-Napoca și care consumase bauturi alcoolice, intr-o curba deosebit…

- Simona Halep s-a calificat in cea de-a treia finala de Mare Slem a carierei, dupa victoria din semifinale, la Melbourne, in trei seturi, cu Angelique Kerber. Eleva lui Darren Cahill va juca sambata, de la 10:30, cu trofeul pe masa, contra danezei Caroline Wozniacki (2 WTA, 27 de ani). Mare…

- Ministrul de interne Nestor Reverol si liderul Curtii Supreme a Venezuelei se afla pe lista oficialilor vizati de sanctiuni. Uniunea Europeana si-a exprimat ingrijorarea fata de incalcarea drepturilor omului in Venezuela, unde, anul trecut, protestele impotriva presedintelui Nicolas Maduro au devenit…

- Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol au fost anulate joi din cauza vanturilor foarte violente care paralizeaza Olanda, a anuntat administratia aeroportuara intr-un comunicat citat de Reuters si AFP. Aeroportul a anulat 260 de zboruri, in conditiile in care rafalele de vant ajung la…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. "Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte, nu am inregistrat…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica,…

- Ninsorile puternice care au cazut in ultimele zile in Japonia afecteaza traficul feroviar. Peste 400 de oameni au ramas blocați timp de mai bine de 10 ore intr-un tren. Zapada a facut calea ferata impracticabila.

- Organizatorii se asteapta ca pana la 750 de persoane sa participe la un eveniment neonazist la 20 aprilie la granita dintre Germania si Polonia pentru a marca ziua de nastere a lui Adolf Hitler. Organizat de Partidul National Democrat (NPD), de extrema dreapta, evenimentul din satul Ostritz, care…

- Ciclonul tropical Ava a afectat grav partea de est a Madagascarului in ultimele zile, degajand rafale de vant cuprinse intre 140 si 190 de kilometri pe ora. "Bilantul provizoriu al Ciclonului Ava este de 29 de morti", a declarat Melisa Venance, purtatorul de cuvant al Departamentului pentru…

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au inregistrat in estul Canadei si Statelor Unite, la doar cateva zile dupa furtuna care a afectat mii de zboruri si s-a soldat cu cel putin 19 decese in SUA, informeaza presa ...

- Este stare de urgenta in mai multe state americane. Ciclonul-bomba, asa cum a fost numit, a lovit deja nordul si estul Statelor Unite. Sunt deja 18 oameni ucisi de ger, iar ninsorile si viscolul vor inrautati situatia. Se anunta temperaturi extreme. Americanii nu au mai trait de zeci de ani o asemenea…

- Un incendiu care a izbucnit miercuri in apropiere de statiunile turistice Pollenca si Port de Pollenca din insula Mallorca a distrus aproximativ 100 de hectare de vegetatie si a determinat evacuarea a peste 60 de locuinte, au anuntat joi serviciile de urgente spaniole, citate de Xinhua. Cauzele incendiului…

- In Irak si in Siria se afla in prezent mai putin de 1.000 de combatanti ai gruparii Stat Islamic (SI), respectiv o treime din numarul estimat in urma cu numai trei saptamani, a indicat miercuri coalitia internationala sub comanda SUA care lupta impotriva organizatiei extremiste sunite, relateaza…

- Cel puțin cinci persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, noteaza The Sun. UPDATE 25 decembrie: Autoritațile americane au anunțat ca bilanțul accidentului aviatic a crescut la cinci morți. Printre persoanele…

- Guvernul din Vietnam a ordonat ca aproape 1,2 milioane de persoane sa fie evacuate, in contextul in care puternicul taifun Tembin - care a facut deja 230 de victime in Filipine - se apropie de aceasta tara si va afecta mai intai regiunile sale sudice, informeaza DPA.Taifunul Tembin, al 16-lea…

- Agentia pentru Protectia Mediului din Statele Unite (EPA) sustine ca glifosatul, ingredientul principal din erbicidul Roundup, produs de compania Monsanto, nu ar fi cancerigen pentru oameni, contrazicand concluziile unei comisii din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, informeaza miercuri Reuters.…

- UPDATE ora 11:15 – Soferul masinii care a intrat intr-o multime de pietoni joi la Melbourne, al doilea oras ca marime al Australiei, ranind 13 persoane, a actionat ‘in mod deliberat’, a anuntat politia, informeaza AFP si Reuters. ‘Din ceea ce am vazut, credem ca este un act deliberat. Motivele nu sunt…

- Stratul de zapada dintr-o zona de pe culmile Muntilor Alaska s-a dublat de la inceputul erei industriale, o dovada ca schimbarile climatice pot declansa cresteri importante ale cantitatii de precipitatii regionale, conform unui studiu publicat marti in jurnalul ''Scientific Reports'', citat de Reuters.Cercetarea…

- Patru oameni au fost ucisi intr-o ambuscada ce a vizat un convoi cu ajutoare al Programului Alimentar Mondial (PAM) al ONU, in nord-estul Nigeriei, a precizat duminica o purtatoare de cuvant a PAM, citata de Reuters. Atacurile asupra lucratorilor umanitari sunt relativ rare in conflictul…