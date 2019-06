Stiri pe aceeasi tema

- Un protocol de infratire intre municipiul Iasi si orasul Ashdod din Israel a fost semnat duminica, la Palatul Roznovanu din Iasi, de catre primarul Mihai Chirica si edilul Yehiel Lasri. Infratirea a fost semnata in cadrul manifestarilor organizate in perioada 28 iunie - 4 iulie pentru a comemora…

- Iesenii care doresc sa participe la „Marsul Vietii" sunt asteptati pe 30 iunie 2019, la ora 9.30, la Centrul de Cartier Pacurari (din soseaua Pacurari, nr. 34), de unde se va pleca in mars pana la Cimitirul Evreiesc (in aleea Cimitirul Evreiesc, nr. 2). Programul oficial al comemorarilor din Cimitirul…

- Astazi, la Iasi, a fost semnata finantarea pentru primul proiect de mobilitate urbana, care presupune reabilitarea caii de rulare a tramvaielor si achizitionarea de tramvaie noi. Primarul localitatii, Mihai Chirica, a oferit precizari privind investitia care urmeaza a fi realizata. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/06/14-iun-rdj-20-M-CHIRICA-valoare-proiect.mp3…

- Primarul sectorului 3 din București, Robert Negoița, președinte al Asociației Municipiilor din Romania și primarul de Iași, Mihai Chirica, considera ca municipiul Suceava este ”un model de buna practica” pentru implementarea de proiecte cu finanțare europeana. Cei doi au fost prezenți la Suceava unde…

- Marti, 11 iunie 2019, incepand cu ora 10.00, in sala de conferinte a Muzeului Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Primaria Municipiului Iasi in parteneriat cu Centrul de Istorie a Secolului 20 din cadrul Facultatii de Istorie a Universitatii organizeaza colocviul intitulat Pericolul bolsevic…

- Președintele Klaus Iohannis a fost prezent, sambata, la mitingul PNL de la Iași. Șeful statului și-a inceput discursul susținut in fața mulțimii cu o ironie la adresa PSD, in condițiile in care și social-democrații au organizat, joi, un miting in capitala Moldovei. ”Am venit acum pe jos, am intalnit…

- * Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat ca a decis sa demita trei dintre angajatele si pe coordonatoarea unei crese din Iasi, dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari audio din care reiese cum acestea jignesc un copil. * Traficul la intrarea in tara prin Punctul…

- Ministrii Teodor Melescanu si Natalia Intotero si mai multe personalitati ale vietii culturale, academice, universitare si din domeniul cultelor au primit, miercuri seara, premiile "Omul anului - Cartea anului 2018" pentru o activitate de exceptie, scrie Agerpres. "Avem o traditie ca scriitorii…