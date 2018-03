Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la Timisoara ca protagonist al unei piese de mare succes si pentru a perfecta, impreuna cu Fundatia „Artmedia”, un spectacol „in memoriam” Radu Beligan, care va avea loc la inceputul lunii mai, actorul Dan Puric, cunoscut si pentru aprecierile sale lipsite de menajamente la adresa celor aflati…

- Reprezentanți ai mai multor culte creștine marșaluiesc pentru viața prin Timișoara pentru viața. Marșul pentru viața pornește din Parcul „Carmen Sylva” și are ca punct final Prefectura Timiș, dupa o oprire la Catedrala Mitropolitana.

- Inovația a fost un factor decisiv in caștigarea increderii familiilor și companiilor de pe tot mapamondul. Astazi, 7% dintre locuitorii planetei au incredere direct sau indirect, prin companiile unde lucreaza, in tehnologiile Bitdefender in fiecare zi. Produsele Bitdefender sunt dezvoltate…

- Va reamintim ca, dupa 1990, Baza Uszoda, odinioara unul dintre cele mai puternice centre de natație din Timișoara, a cazut in paragina. Autoritațile publice din ultimii 28 de ani nu s-au mai interesat de aceasta, așa ca, in prezent, locul este doar un adapost pentru oamenii strazii, deși se afla…

- Potrivit primarului Timișoarei, municipalitatea va preda saptamana viitoare amplasamentul pentru inceperea șantierului Podului Ștefan cel Mare. Licitația a fost caștigata de SC Pod Proiect SRL, iar lucrarile de reabilitare, consolidare și modernizare vor costa 8,57 milioane de lei, 7,56 de…

- Odata cu venirea primaverii, la Timișoara crește și numarul persoanelor fara adapost și al cerșetorilor. Ei stau in zonele aglomerate, in parcuri, in cladiri parasite, dar mai ales in centrul orașului și in intersecții, unde ii agaseaza pe trecatori. Pentru ca unii dintre ei pot deveni chiar agresivi,…

- O fetita de patru ani, din Timisoara, a fost ucisa de mama ei, care e educatoare. Bunica fetei i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu venele taiate la ambele maini.Potrivit politistilor care au ajuns la locul crimei, o casa din cartierul Ronat, un cartier…

- Cea de-a 20-a etapa a Ligii Nationale masculine se va incheia luni cu partida BC SCM Timisoara - Phoenix Galati. Se anunta un duel interesant cu banatenii, in mare forma in aceasta perioada, angrenati in lupta pentru podium, pe de o parte si cu galatenii capabili sa faca un joc bun si sa furnizeze o…

- Dupa o așteptare lunga, iata ca momentul pe care il doresc toți a venit! Prima zi adevarata de primavara la Timișoara cu soare și 16 grade a scos din case mii de timișoreni și de vizitatori ai Timișoarei care au luat cu asalt centrul și terasele din Piața Victoriei.

- Un strop de Praga, la doi pași de centrul Timișoarei. Se va intampla in Openville, unde un antreprenor local, cu experienta pe segmentul de food & beverage, si Staropramen, berea pragheza numarul 1 in lume, vor deschide, in acest an, un alt fel de pub.

- Jurnalistii din Timisoara continua protestul fata de primarul Timisoarei, care este si presedinte al PNL Timis, dupa ce edilul a refuzat sa isi retraga cuvintele jignitoare adresate unor jurnalisti. Pe subiectul violentei verbale a lui Nicolae Robu s-a pronuntat la un moment dat si Ludovic Orban.

- A fost nevoie de greseala unui singur sofer pentru ca un adevarat accident in lant sa se produca azi-dimineata, la Timișoara. Sapte masini au fost implicate in accidentul care a pornit dupa ce un barbat aflat la volanul unei Dacia a schimbat din scurt banda de circulatie, fara sa se asigure, pe strada…

- Universitatea de Vest din Timișoara va organiza in aceasta vara Liberty Marathon. Competiția care va avea loc pe strazile orașului e deschisa tuturor grupelor de varsta, cu niveluri diferite de pregatire și rezistența. Inițiatorii spera ca evenimentul sportiv sa devina unul de referința internaționala…

- "Situatia este cunoscuta la nivelul conducerii partidului. Se analizeaza in acest moment, urmand a se comunica o decizie. (...) In mod normal, toate chestiunile legate de activitatea partidului se analizeaza in Biroul Executiv al partidului care are loc saptamanal", a spus Danca.El a precizat…

- Nicolae Robu nu regreta ca i-a jignit pe jurnaliști. La o conferința de presa care ar fi trebuit sa aiba loc vineri, 2 martie, la ora 12.00, la sediul PNL Timiș, al carui președinte este Nicolae Robu, dar la care primarul a ajuns o ora mai tarziu, jurnaliștii au fost facuți cu ou și cu oțet de catre…

- Aflat la Viena, intr-o vizita oficiala, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, sustine ca principalul vinovat pentru deszapezirea de proasta calitate din oras este fostul primarul al orasului, schimbat in urma cu sase ani de actualul edil.

- Mai multe forțe s-au mobilizat pentru salvarea oamenilor strazii de pe strazile Timișoarei din ger. Pompierii, angajați ai Ambulanței, jandarmii și polițiștii locali au lucrat impreuna pentru a-i salva pe cei care-și petrec viața pe strada.

- Smart city, mobilitate urbana, transport in comun, energie, calitatea aerului, parcuri, zone pietonale, locuri de facut sport, locuri de joaca, locuri de plimbare, noi principii urbanistice sunt temele conferintei la care participa primarul Timisoarei, Nicolae Robu, la Viena. Robu a plecat din Timisoara…

- Daca marți pe strazile orașului se plimbau 14 utilaje, miercuri numarul lor este același. De ce? Pentru ca nu pot fi scoase mai multe, conform contractelor incheiate de primarie cu Retim și SDM, ne-au dezvaluit oficialii municipalitații. Reprezentanții primariei ne informeaza ca cele 14 utilaje…

- Biblioteca Judeteana Timis (BJT) "Sorin Titel" continua campania de promovare a literaturii in scoli si licee printr-o noua "LecTura de Forta", care va avea loc marti, la Liceul Pedagogic "Carmen Sylva" din Timisoara, sub semnul Centenarului Marii Uniri. "Fiecare participant se va prezenta…

- Patru ani – atat a trecut din momentul lansarii licitatiei pentru gasirea unui constructor care sa amenajeze drumul de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69. Procedurile au fost lansate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in 2014, insa nu au fost finalizate nici…

- Pana sa inceapa sa construiasca metroul, primarul din Timisoara s-a gandit ca n-ar fi rau sa-si exprime sentimentele prin muzica! Nicolae Robu a pus pe note niste versurile care ii apartin lui Alexandru Vlahuta.

- Președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobra crede ca beneficiile in ceea ce privește titlul de Capitala Culturala a Europei pe care il va purta Timișoara se vor vedea dupa anul 2021, dar spune ca e foarte importanta aceasta perioada de pregatire. „Un lucru pe care eu il cred…

- Trei luni, atat ar fi trebuit sa dureze reabulitarea Pietei Badea Cartan din Timișoara. In toamna lui 2017, comerciantii erau mutati in Piata Traian, pentru ca lucrarile de modernizare sa inceapa. Valoarea proiectului era de 233.000 de euro, iar licitatia era castigata de SC Building SRL. La cinci luni…

- Luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Timiș, aflați in misiune de monitorizare in centrul Timișoarei, au intrat in aceasta seara in stare de alerta din cauza unor zgomote suspecte. Polițiștii aflat in zona Pieței Libertații din Timișoara au plecat in viteza spre locul incidentului,…

- Timișoara a fost singurul oraș din Romania care s-a promovat la un celebru targ de turism din Israel, acolo unde Ministerul Turismului a avut un stand propriu. Vizitatorii au putut afla cat de importanta este contribuția comunitații evreiești in moștenirea culturala a Timișoarei.

- Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara a fost amendat pentru condițiile mizere din saloane. Inspectorii Direcției de Sanatate Publica Timiș au aplicat unitații medicale sancțiuni de peste 6.000 de lei. O amenda de 1.000 de lei a fost data pentru dotarea necorespunzatoare a grupurilor sanitare, iar…

- Reprezentantii Uber Romania au anuntat, marti, ca soferii parteneri raporteaza un numar tot mai mare de agresiuni, in ultimele zile, dupa scandalul din Timisoara. In urma cu trei zile, taximetristi si soferi de la Uber s-au batut si urmarit in trafic, transmite corespondentul MEDIAFAX. …

- Polițiștii locali au depistat doua grupuri de migranți irakieni pe raza municipiului Timișoara. Primul grup a fost depistat in seara zilei de sambata, in jurul orei 17.30, in Piața Victoriei, și era format din trei persoane de 21 și respectiv 26 de ani. Niciunul dintre migranti nu avea documente asupra…

- Zeci de taximetriști sunt adunați, la aceasta ora, in zona clubului Heaven, intr-o acțiunea de protest nemaiintalnita la Timișoara. Aceasta vine dupa scandalul care s-a desfașurat in aceasta noapte, pe strazile orașului, cand mai mulți șoferi de la Uber au fost urmariți de taximetriști, intr-o cursa…

- In plin scandal al audierilor in dosarul deschis dupa prabusirea portii de la intrarea in Timisoara de pe Calea Lugojului, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook o imagine in care alearga pe o banda. „Azi e sambata, deci numai maine nu-i luni. Iar luni, ca in fiecare luni, in 2018,…

- Piața Victoriei din Timișoara a imbracat, miercuri dupa-amiaza, straie tricolore. S-a vazut peste tot roșu, galben și albastru, un drapel uriaș, purtat de sute de brațe, imbracand centrul Timișoarei.

- In toamna anului 2016, Timișoara a caștigat titlul de Capitala Europeana a Culturii 2021, urmand ca de toate detaliile sa se ocupe in continuarea Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana. Instituția este condusa de Simona Neumann, laudata in multe randuri de primarul Timișoarei, și il are…

- In perioada 10-12 ianuarie, polițiștii de la Prevenirea Criminalitații au ieșit pe strazile Timișoarei pentru a discuta cu cetațenii despre modurile in care aceștia pot preveni furturile din mașinile proprii. Oamenii legii au imparțit flyere, iar la sediile centrelor comerciale importante…

- O comuna aflata la o distanța de doar 18 kilometri de municipiul Timișoara, adica in zona periurbana a acestuia, și-a dezvoltat doua noi zone rezidențiale, una in nord-est, alta in nord-vest. Intre ele se afla deocamdata o porțiune de pașune intinsa pe cateva hectare. In aceste cartiere noi, infrastructura…

- Un accident a avut loc, in urma cu scurt timp, in zona pieței Iozefin din Timișoara. Un scuter a fost lovit de o mașina. Barbatul de pe scuter a fost ranit și a fost preluat de o ambulanța și transportat la spital. Vom reveni cu detalii. Articolul Accident aproape de centrul Timișoarei: un scuter a…

- Oamenii legii continua sa identifice rablele din Timișoara și in 2018. Spun ca verifica ce s-a intamplat cu cele pe care le-au gasit anul trecut și se pregatesc sa dispuna ridicarea lor, daca este cazul. In cursul anului 2017, polițiștii locali au primit 600 de sesizari cu privire la un numar…

- Acest raport de 206 de pagini, redactat in principal plecand de la informatii publice si de presa, inscrie in arhivele Congresului american pozitia democratilor potrivit careia cel de-al 45-lea presedinte al tarii ramane pasiv in fata atacurilor informatice, de propaganda sau de alta natura ale "regimului…

- Sambata, 13 ianuarie, creștinii ortodocși pe rit vechi, sarbi, ruși, ucrainieni și alții sarbatoresc Anul Nou dupa calendarul iulian. In vestul țarii, in toate localitațile in care sunt comunitați de ortodocși de rit vechi, se organizeaza petreceri de anvergura, cu muzica buna și meniu ca… la revelion!…

- In primele doua saptamani ale acestui an polițiștii locali au depistat 32 de persoane care fac parte din categoria oamenilor strazii. Acestea au fost preluate și conduse la sediul centrului social de pe Strada Telegrafului. Este de remarcat faptul ca numarul acestor persoane a scazut, in ultimii ani.…

- Oameni buni de la orașe și sate, stimabili microbiști, finanțarea fotbalului timișorean din bani de la bugetul local a murit odata cu condamnarea lui Constantin Ostaficiuc, fostul președinte al CJ Timiș, la trei anișori de inchisoare cu suspendare in dosarul Poli a lui Marian Iancu.

- Urbea de pe Bega se va putea lauda, destul de curand, si cu un muzeu al cafelei, dedicat memoriei timișoreanului care a ramas in istorie ca inventator al expressorului. Noul punct muzeal Francesco Illy va fi amenajat intr-unul dintre fostele castele de apa ale orașului și le va da vizitatorilor prilejul…

- Rock, pop, dance, house si latino sunt genurile de muzica de care au avut parte cele cateva mii de timisoreni care au ales sa petreaca Revelionul in strada. Cei care au concertat au fost artisti timisoreni, dar si celebrul Lou Bega.

- Daca la Spitalul „Louis Țurcanu” s-a investit serios in construirea noului corp de cladire, asta nu inseamna ca nu s-a investit in dotari. Potrivit lui Diaconu, aproape 9 milioane de lei au fost folosiți pentru dotari diverse la „Țurcanu”. „Anul acesta au fost lucrari și dotari importante…

- Trei tramvaie, patru troleibuze și un autobuz vor fi pe trasee pana la ora 2 noaptea, de Revelion, tocmai pentru ca cei ce petrec noaptea dintre ani in Piața Victoriei sa poata ajunge spre case. Potrivit reprezentanților RATT, tramvaiele 2, 7 și 8, troleibuzele 14, 15, 18 și 33 și…

- Multe cartiere din Timișoara zac in bezna de ceva timp, locuitorii acestora fiind nevoiți sa umble cu laternele pe strazi. Din pacate este o situație care nu da batai de cap autoritaților, acestea complacandu-se in scuze de fiecare data cand vine vorba despre iluminatul stradal. Daca in unele zone ale…

- Doua dintre cele mai sarace zone ale Timișoarei vor face pași concreți spre secolul XXI grație unei substanțiale finanțari europene. Grupurile de Acțiune Locala (GAL) Timișoara și Freidorf au caștigat, pe proiectele depuse, nu mai puțin de 14 milioane de euro, bani care vor contribui la dezvoltarea…

- Copiii care au o greutate mai mare de 54 de kilograme, precum si cei cu varste peste 14 ani nu au voie sa utilizeze echipamentele de joaca din parcurile publice din Timisoara, potrivit unui regulament aprobat de consilierii locali, transmite corespondentul Mediafax.

- Prima zi de Craciun a adus soare și 10 grade in termometre la Timișoara, astfel ca mii de timișoreni sau oaspeți ai orașului au luat cu asalt Targul de Craciun, terasele și intreeaga zona centrala.

