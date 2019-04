Sute de militari romani si straini participa la exercitiul Vigorous Warrior 19

Stiri pe aceeasi tema

- Vigorous Warrior 19 – VW19, cel mai mare exercitiu cu focus medical din istoria Aliantei Nord-Atlantice, se desfasoara in perioada 1-15 aprilie in mai multe unitati ale Armatei Romaniei, pe cele trei componente - terestra (activitati care vor avea loc, in majoritate, la Centrul National de Instruire…

- Vigorous Warrior 19 - VW19, cel mai mare exercitiu cu focus medical din istoria Aliantei Nord-Atlantice, se desfasoara in perioada 1 - 15 aprilie in mai multe unitati ale Armatei Romaniei, informeaza un comunicat al MApN transmis vineri AGERPRES. Exercitiul se desfasoara pe cele trei componente - terestra…

- Un bombardier strategic american de tip B-52 a desfasurat marti activitati de antrenament in spatiul aerian al Romaniei, in zona Centrului National de Instruire Intrunita „Getica” de la Cincu, judetul Brasov, informeaza Ministerul Apararii, intr-un comunicat transmis Agerpres. Conform sursei citate,…

- Un bombardier strategic american de tip B-52 a desfasurat marti activitati de antrenament in spatiul aerian al Romaniei, in zona Centrului National de Instruire Intrunita "Getica" de la Cincu, judetul Brasov, informeaza Ministerul Apararii, potrivit agerpres.ro.Citește și: Rabufnire de ultima…

- Un bombardier strategic american de tip B-52 a desfasurat marti activitati de antrenament in spatiul aerian al Romaniei, in zona Centrului National de Instruire Intrunita „Getica” de la Cincu, judetul Brasov, informeaza Ministerul Apararii, intr-un comunicat transmis Agerpres.

- Un bombardier strategic american de tip B-52 a desfasurat marti, 2 aprilie, activitati de antrenament in spatiul aerian al Romaniei, in zona Centrului National de Instruire Intrunita „Getica” de la Cincu, judetul Brasov.

- Un bombardier strategic american de tip B 52 a desfasurat marti, 2 aprilie, activitati de antrenament in spatiul aerian al Romaniei, in zona Centrului National de Instruire Intrunita "Getica" de la Cincu, judetul Brasov. Antrenamentul s a derulat sub coordonarea Componentei Operationale Aeriene din…

- In aceste zile (10-18 ianuarie 2019), la Centrul National de Instruire Intrunita „Getica” din Cincu, militarii Batalionului 300 Protectia Fortei „Sfantul Andrei” Galati se pregatesc pentru a pleca in teatrul de operatii Afganistan. Pe parcursul acestei ultime perioade de pregatire, militarii…