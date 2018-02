Stiri pe aceeasi tema

- Vorbim despre Jenny Paulson. O doamna mai putin cunoscuta in lumea mondena, care este casatorita cu un miliardar american. Donald Trump are legaturi de prietenie cu familia Paulson, iar romanca noastra, Jenny Paulson, este cea care l-a convins pe actualul presedinte al Americii sa candideze si chiar…

- CV-ul din anul 1973 al lui Steve Jobs, cofondarul Apple, va fi scos la licitație. Suma inițiala este de 50 de mii de dolari. CV-ul conține cateva greșeli ortografice și de punctuație, scrie unian.net.

- Chevron a virat statului roman 97,17 milioane de dolari, datorie constatata de Curtea de Arbitraj de la Paris, care a dat castig de cauza Romaniei in procesul cu compania americana care voia sa extraga gaze de sist din trei perimetre - Cosinesti, Vama Veche si Adamclisi.

- Trump Park Avenue l-a dat in judecata pe printul saudit Faisal bin Abdul Majeed al-Saud pentru ca in ultimul an nu a platit o chirie care totalizeaza peste 1,8 milioane de dolari, pentru un penthouse dintr-un turn situat in Upper East Side, relateaza News.ro, citand Bloomberg.

- Potrivit MailOnline, Bliss a inceput tranzctionarea actiunilor in 2014, insa drumul spre succes a fost unul abrupt. Cu toate ca din investitia initiala de peste 4000 de dolari pierduse aproape jumatate, britanicul nu s-a descurajat, si a continuat sa spere ca intr-o zi va da lovitura, ceea ce s-a si…

- Mai multi utilizatori ai noului model de la Apple, iPhone X descopera o problema cel putin neasteptata din partea smartphone-ului de 1.000 de dolari: nu pot raspunde la telefon, potrivit Financial Times. Modelul lansat in urma cu trei luni de compania Apple, al carui ecran poate fi deblocat…

- Cele mai tari reclame de la Super Bowl 2018. Au platit zeci de milioane de dolari sa apara! Ca in fiecare an, finala Super Bowl se bucura de audiente fantastice. Nu e de mirare ca pretul difuzarii reclamelor in pauzele publicitare este deosebit de piperat. Pentru 30 se secunde de difuzare unele companii…

- Grupul informatic american Apple a raportat joi un profit trimestrial record, chiar daca a vandut mai putine iPhone, transmite DPA, informeaza AGERPRES . In ultimele trei luni ale anului trecut, o perioada cruciala pentru ca include sarbatorile de sfarsit de an, Apple a realizat un profit net record…

- Trei guverne au avizat timp de zece ani unul dintre cele mai mari contracte din istoria Romaniei. Sute de milioane de euro au fost platite pentru inchirierea unor licențe care au ajuns la zeci de instituții ale statului. Este cel mai mare din istoria anchetelor anticorupție din Romania. O pleiada de…

- Inepuizabilul Elon Musk scoate bani si din piatra seaca: miliardarul a obtinut comenzi de 10 milioane de dolari pentru un stoc limitat de aruncatoare de flacari purtand sigla companiei Boring, pe care a infiintat-o in 2016. Toate cele 20.000 de aparate au fost vandute la doar cinci zile de la lansare,…

- Surse din piața de fuziuni și achiziții citate de mirsanu.ro estimeaza in jurul a 80 – 90 milioane euro valoarea achiziției Betty Ice. Betty Ice, pe piața din 1994, afacere fondata și deținuta de omul de afaceri sucevean Vasile Armenean, a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 126 de milioane de…

- Jamie Dimon, CEO-ul bancii JPMorgan Chase a fost platit cu 29,5 milioane de dolari in 2017, venitul acestuia fiind in crestere cu 5% fata de anul anterior, si cel mai mare din ultimii 10 ani, cand Dimon a incasat 50 de milioane de dolari, potrivit Quartz. Dimon primeste un salariu de baza…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- Un grup sud-coreean a depus o plangere penala impotriva CEO-ului Apple, Timp Cook, din cauza funcționarii lente a dispozitivelor iPhone, dupa ce compania a recunoscut ca incetineste intentionat iPhone-urile mai vechi prin intermediul actualizarilor software, potrivit Businessinsider.com.

- Apple a anuntat ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii de 30 de miliarde de dolari pe cinci ani,…

- CEO-ul companiei Apple, Tim Cook s-a bucurat de o crestere cu 74% a bonusului pentru anul fiscal 2017, incat producatorul de device-uri a inregistrat venituri mari la sfarsitul anului si un profit pe masura, dupa ce, cu cateva luni in urma, gigantul a inregistrat un declin rar intalnit in istoria…

- Chris Zylka a cerut-o de sotie pe Paris Hilton in timpul unei mini-vacante petrecute in Aspen zilele trecute, acesta daruindu-i un inel de logodna in valoare de 2 milioane de dolari. Cererea in casatorie a fost filmata si postata de Paris Hilton pe Instagram, iar ulterior aceasta i-a facut si o declaratie…

- Angela Ahrendts in varsta de 57 de ani a incasat 24 de milioane de dolari (20 milioane de lire sterline) in 2017, potrivit declarațiilor companiei Apple. Asta inseamna aproape de doua ori mai mult decat CEO-ul Tim Cook, care a caștigat 12,8 milioane de dolari (9 milioane de lire). Cu toate acestea,…

- Tanarul a spus ca telefonul lui abia mai mergea asa ca a incercat si telefonul fratelui sau, acelasi model, dar achizitionat mai recent, si a observat ca al lui a mers mai bine. A mai intrebat si i s-a sugerat sa schimbe bateria telefonului. A facut intocmai si performanta telefonului s-a…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, potrivit unui anunt al Pentagonului, citat de Romania…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informatiilor dezvaluite…

- Inca de cand a fost chemat sa-l inlocuiasca pe Steve Jobs, misiunea lui Tim Cook in fruntea Apple avea sa fie una extrem de dificila. Nu numai ca trebuia sa creasca compania care tocmai isi pierduse fondatorul si creierul, dar totul venea si intr-o perioada in care concurenta era pe val si incepea sa…

- Probabil ca nu te-ai fi gandit ca lumea ar cheltui 45 de dolari pe o sticla de apa imbutelitata, dar Krauss a gasit un public dispus sa plateasca atat. Compania lui Kauss, S'well, infiintata in 2010, a ajuns de la venituri de 2,5 milioane de dolari in 2013 la 47 de milioane de dolari in 2015 si a atins…

- Rolling Stone, revista infiintata in urma cu cinci decenii, are un nou actionar majoritar, Penske Media, dupa ce aceasta companie a cumparat 51% din totalul actiunilor, la un pret care ar fi situat peste pragul de 100 de milioane de dolari, potrivit unor surse apropiate tranzactiei. Fostul proprietar,…

- "Ca sa sumarizez faptele, misiunea mea era sa fac inmultesc banii clientilor”, a declarant el. Gaglio era unul dintre cei doi manageri ai unui fond de administrare de averi elvetian denumit Hottinger & Partners. Clientii lui erau din toata lumea: oameni de afaceri din Singapore, artisti din Italia,…

- In urma inttlnirii cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a spus ca Romania a platit saptamana trecuta o prima transa de 766 milioane de dolari pentru sistemul Patriot, urmand sa achite, pana la sfarsitul anului inca 144 milioane de dolari.

- Mijlocasul liberian Darlington Nagbe a fost transferat de la echipa Portland Timbers la Atlanta United pentru suma record in campionatul nord-american de fotbal de 1,65 de milioane de dolari (aproximativ 1,4 milioane de euro).In varsta de 25 de ani, Nagbe era la Portland de sapte ani, dupa…

- Apple a anuntat ca investeste 390 de milioane de dolari in Finisar, o companie care ii ajuta sa construiasca chip-urile ce aduc functiile de distanta si adancime in cadrul tehnologiei din camera foto a unor produse precum iPhone X si AirPod, potrivit Business Insider. In urma investitiei…

- Apple ar putea achizitiona Shazam, aplicatia de recunoastere a melodiilor, si ar urma sa plateasca 400 de milioane de dolari, potrivit BBC News, care citeaza site-ul techcrunch.com.Shazam, o companie de software din Marea Britanie fondata in 1999, le permite oamenilor sa isi foloseasca smartphone-ul…

- Apple planuieste sa cumpere Shazam, compania de recunoastere a melodiilor, pentru sute de milioane de dolari. Tranzactia ar putea fi anuntata saptamana viitoare, iar valoarea companiei este asteptata sa fie in jurul sumei de 400 milioane de dolari, potrivit a trei surse apropiate companiilor. Astfel,…

- Activele Rafinariei RAFO Onesti negrevate de sarcini vor fi scoase la vanzare, pretul de pornire fiind stabilit la 60 milioane de euro, fara TVA, și nu vor fi cedate sub valoarea de lichidare de 29,75...

- Aplicatia Shazam este deja integrata in programul Siri detinut de Apple. Utilizatorii iPhone care au aplicatia Shazam instalata pot pune intrebarea: „Siri, ce melodie este aceasta?", urmand ca acea piesa muzicala sa fie identificata. Insa, Shazam are si alte functii, precum aceea de a identifica show-uri…

- Magazinele online sunt tot mai frecventate de romanii cu varste cuprinse intre 16 si 74 de ani, ponderea celor care au apelat la aceast tip de cumparaturi fiind in crestere de la an la an ( 35% in anul 2017 fata de 33,6%), indica ultimul studiu pe aceasta tema realizat de catre Institutul National de…

- "Salvator Mundi", de Leonardo da Vinci, devenit cel mai scump tablou din lume dupa ce a fost vândut la licitatie pentru suma de 450,3 milioane de dolari, în noiembrie, a fost achizitionat de autoritatile din Abu Dhabi.

- Organizația Națiunilor Unite a anunțat ca a primit angajamente de donații cifrate la 857 milioane de dolari (726 milioane de euro) ca ajutor in 2018 pentru cei 67 milioane de refugiați și apatrizi la nivel mondial, transmite AFP. Aceasta suma constituie cel mai ridicat nivel de angajament…