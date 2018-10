Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 24 septembrie 2018, se va desfasura o noua etapa din cadrul testarii Sistemului de avertizare a populației in situații de urgența „RO-ALERT”. Astfel in intervalul orar 10.00-12.00 sau 17:00-19:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Neron Lupașcu” al județului Buzau va transmise mesaje-test…

- Potrivit ISU Buzau, astazi 24 septembrie 2018, se va desfasura o noua etapa din cadrul testarii Sistemului de avertizare a populației in situații de urgența „RO-ALERT”. Astfel in intervalul orar 10.00-12.00 sau 17:00-19:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Neron Lupașcu” al județului Buzau…

- "Acesta este un mesaj pentru testarea sistemului Ro-Alert. Nu se impune aplicarea masurilor de autoprotecție! Inspectoratul pentru Situații de Urgența 'Dealul Spirii' București-Ilfov". Așa arata mesajul primit pe telefoane vineri de mulți bucureșteni. Explicația? Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov a inceput vineri, 21 septembrie, testarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, in Capitala si in judetul Ilfov.

- Lansarea portalului web ro-alert.ro reprezinta o noua etapa in procesul de punere in funcțiune a aplicației RO-ALERT de avertizare și alarmare a populației in situații de urgența. Informarea populației privind funcționarea aplicației RO-ALERT este necesara pentru continuarea testelor la nivel regional…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta lanseaza site-ul ro-alert.ro Raed Arafat. Foto. gov.ro. Departamentul pentru Situatii de Urgenta lanseaza astazi site-ul ro-alert.ro. Potrivit Ministerului de Interne, este vorba de o noua etapa pentru punerea în practica a sistemului…

- Ministrul Fondurilor Europene și directorul STS, Rovana Plumb și Ionel Sorinel Vasilca, au semnat marți un contract de investiție de 47,6 milioane de euro pentru modernizarea sistemului apelurilor de urgența 112, respectiv un raspuns mai prompt al agențiilor de urgența.„Am semnat un proiect…

- Ministrul Fondurilor Europene si directorul STS, Rovana Plumb si Ionel Sorinel Vasilca, au semnat marti un contract de investitie de 47,6 milioane de euro pentru modernizarea sistemului apelurilor de urgenta 112, respectiv un raspuns mai prompt al agentiilor de urgenta.