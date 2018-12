Stiri pe aceeasi tema

- Atenție, patroni! De la 1 ianuarie, salariul minim brut va fi de 2.080 lei lunar. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Argeș anunța ca, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.937/2018, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat…

- Actualei puteri ii repugna transparența și consultarea publica. Cea mai decenta decizie luata de premierul Viorica Dancila la propunerea Ministrului Muncii, de o aroganța fara precedent, de a scoate, ieri noapte, pe unii dintre cei mai reprezentativi lideri ai societații civile din Romania din Consiliul…