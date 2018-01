Stiri pe aceeasi tema

- Noel Francisco, reprezentant al Departamentului de Justitie, a precizat in fata Curtii ca "timpul este esential", cerand o decizie inainte de luna iunie.Potrivit expertilor juridici, luarea unei decizii in acest caz ar putea sa dureze si un an, daca instanta va refuza sa analizeze cauza…

- Coreea de Nord a apreciat marti ca o postare pe Twitter a lui Donald Trump, in care spunea ca are un buton nuclear "mult mai mare" decat cel al lui Kim Jong-un, nu este decat expresia unui "dement", informeazaIntr-un scurt comentariu al agentiei de presa nord-coreene, se arata ca Trump a postat…

- Inspirandu-se din argumente avansate de detractori ai ordinului executiv antiimigratie ce viza intr-o prima etapa doar tari majoritar musulmane, detinutii au citat in plangerea lor postarile pe Twitter si alte declaratii ale miliardarului, care demonstreaza, in opinia lor, prejudecatile sale anti-islam.Ei…

- La inceputul lunii februarie, presedintele Donald Trump ar urma sa anunte un nou plan al administratiei pentru a relaxa regulile de export in privinta achizitiilor de echipament militar produs in SUA de catre alte tari, de la avioane de lupta si drone la nave de razboi si artilerie, potrivit unor persoane…

- "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele doua cele mai mari atuuri ale mele au fost stabilitatea mintala si faptul ca sunt, cum ar veni, destept de-a binelea", a scris Trump pe Twitter. "Am ajuns dintr-un om de afaceri de FOARTE mare succes, o vedeta TV de top... presedintele Statelor…

- Reprezentanții rețelei de socializare Twitter au transmis un comunicat in care explica de ce nu suspenda contul lui Donald Trump. Ei invoca faptul ca suspendarea contului unui lider politic mondial ar „ascunde informatii importante” pe care oamenii trebuie sa le vada si sa le dezbata. Reprezentanții…

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le…

- Potentialele discutii intre cele doua Corei reprezinta "un lucru pozitiv", a declarat presedintele Donald Trump, joi, asumandu-si responsabilitatea pentru initierea unui astfel de dialog intre Administratia de la Seul si regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. …

- Presedintele american Donald Trump a laudat, marti, protestatarii iranieni pentru ca au luat pozitie impotriva regimului "brutal si corupt" de la Teheran, dupa sase zile de confruntari violente care au provocat cel putin 22 de morti, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. "Oamenii…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de 'milioanele de persoane fara adapost si infometate' din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- 'Mari proteste in Iran. Poporul iranian in sfarsit si-a dat seama ca banii si bogatia sa se fura si se risipesc pentru terorism. Se pare ca nu vor mai tolera aceasta', a scris Trump intr-un mesaj postat pe Twitter. 'Statele Unite urmaresc cu mare atentie daca exista incalcari ale drepturilor omului',…

- Donald Trump, presedintele SUA, s-a declarat joi "foarte dezamagit" ca Administratia din China alimenteaza cu petrol Coreea de Nord, avertizand ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la solutionarea pe cale pasnica a crizei nord-coreene, informeaza Mediafax."Prinsi cu mainile patate; sunt…

- Razboiul din estul Ucrainei dureaza de mai bine de trei ani, cu scurte intreruperi si armistitii rupte. Acum, SUA vor sa intervina mai masiv in acest conflict. Administratia presedintelui Donald Trump planifica livrari de arme catre Ucraina, dupa cum transmit agentiile de presa Reuters si dpa, citate…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a indemnat joi pe omologul sau american Donald Trump sa revina ”fara intarziere” asupra deciziei sale de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, dupa ce ONU a condamnat aceasta masura intr-o rezolutie drept ”nula si neavenita”, relateaza AFP.…

- Parlamentul Franței a aprobat legislația prin care se interzice producția interna de petrol și gaze pana in 2040, devenind astfel prima țara din lme care ia aceasta decizie, scrie Huffington Post. Astfel, potrivit legii, Franța nu va mai permite exploatarea combustibililor fosili și nu va…

- "Ei iau sute de milioane de dolari si chiar miliarde de dolari, iar apoi voteaza impotriva noastra. Ei bine, vom urmari acele voturi. Lasati-i sa voteze contra noastra ! Vom economisi foarte mult. Nu ne pasa", le-a spus Trump reporterilor la Casa Alba.Adunarea Generala a ONU este chemata,…

- Premierul britanic Theresa May a vorbit, marti, cu presedintele SUA Donald Trump pe tema situatiei Ierusalimului, precum si pe tema Brexitului. Cei doi si-au urat Craciun fericit, insa nu a fost mentionata gruparea de extrema-dreapta Britain First, ale carei postari fusesera distribuite de Trump si…

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic. "Indemnam Statele Unite sa inceteze actiunile…

- Cel putin sase persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma accidentului feroviar produs luni in statul american Washington, anunta autoritatile americane. Bilantul victimelor ar putea creste, a avertizat un oficial din cadrul Departamentului National pentru Siguranta Transporturilor.…

- Mai multe persoane au fost ranite luni in urma deraierii unui tren de pasageri al companiei Amtrak pe un pod situat peste o autostrada din statul american Washington (nord-vestul SUA), relateaza Reuters si AFP, citand media locale. Accidentul s-a produs in localitatea DuPont, la nord de orasul Olympia,…

- Sute de mii de israelieni au participat la funeraliile rabinului Aharon Yehudah Leib Steinman, unul din cei mai respectati lideri ai comunitati evreiesti ultraconservatoare, care a murit marti in Israel din cauza unui atac de cord, la varsta de 104 ani, relateaza DPA. Site-ul Ynet News a relatat…

- Dina Powell, consilier adjunct pe probleme de securitate nationala al presedintelui american si responsabil pe problemele ce tin de Orientul Mijlociu, va parasi in curand Administratia de la Washington, a anuntat, vineri, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, relateaza CBS News.

- Decizia presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si de a muta ambasada SUA la Ierusalim nu s-ar fi bucurat de sprijinul tuturor sfatuitorilor sai apropiati, a relatat CNN, citand surse din administratia de la Washington.

- Donald Trump a vorbit din nou despre fostul sau consilier, generalul Michael Flynn, care a fost inculpat in dosarul privind ingerința rusa la alegerile prezidențiale din SUA. Președintele american a scris pe Twitter ca a fost nevoit sa-l concedieze pe Flynn, deoare acesta l-a mințit pe vicepreședintele…

- Recunoasterea vinovatiei de catre Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate al lui Donald Trump, ”implica pe oricine altcineva in afara de domnul Flynn”, a declarat vineri un avocat al Casei Albe, relateaza The Associated Press.Avocatul Ty Cobb subliniaza totodata ca Flynn…

- Redifuzarea de catre presedintele american Donald Trump pe Twitter a unor clipuri antimusulmane a provocat o infruntare diplomatica, foarte rara, intre Statele Unite si cel mai apropiat aliat al lor, Regatul Unit, relateaza AFP, conform news.ro.Donald Trump a raspuns sec, miercuri seara, criticilor…

- Președintele american, Donald Trump, o sfatuiește pe Theresa May, premierul Marii Britanii, sa sa se concentreze pe „terorismul islamic radical” din Regatul Unit. Reacția lui Trump vine dupa ce May l-a criticat ca a distribuit pe Twitter inregistrari video ale unui lider britanic de extrema dreapta.…

- Ultimul test nuclear al Coreei de Nord reprezinta un act provocator, dar in acelasi timp toate partile implicate trebuie sa isi pastreze calmul pentru a evita un conflict major, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, relateaza site-ul cotidianului New York Times.…

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlüt Cavusoglu, a declarat ca președintele Recep Tayyip Erdogan a obținut, vineri, asigurari de la omologul sau american, Donald Trump, potrivit carora SUA nu vor mai furniza arme milițiilor kurde din Siria, relateaza Reuters și AFP citate de Agerpres.…

- Un barbat a fost plasat în arest dupa ce a încercat sa treaca peste una din barierele de securitate de la Casa Alba, au anuntat duminica serviciile secrete americane, potrivit cotidianului lapresse.ca. Presedintele american, Donald Trump, se afla în interiorul cladirii…

- Decizia administrației americane este cu atat mai șocanta cu cat argumentele pe care se bazeaza aceasta schimbare brutala a politicii oficiale a Statelor Unite fața de animalele salbatice sunt considerate eronate de catre organizațiile ecologiste.Autoritațile americane au anulat astfel o interdicție…

- Doua dintre cele mai mari evenimente ale anului 2016, referendumul britanic pentru separarea de Uniunea Europeana si alegerile prezindentiale din SUA, acolo unde Donald Trump a invins-o pe Hillary Clinton, au fost influentate in sfera online de catre rusi.

- Presedintele SUA Donald Trump se întreaba duminica, într-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l „batrân”, în conditiile în care el nu l-ar numi niciodata „scund si gras” Trump a mai afirmat…

- Administratia de la Washington a anuntat ca va impune noi restrictii si va înaspri sanctiunile impuse Cubei, ca urmare a ordinului dat de presedintele Donald Trump în iunie, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Aceste exerciții ale armatei americane intervin in contextul in care Donald Trump a inceput duminica un turneu de 12 zile in Asia, pe fondul tensiunilor extrem de ridicate intre Washington și Phenian. La manevre vor participa portavioanele USS Nimitz, Ronald Reagan și Theodore Roosevelt, ce…

- Trei portavioane de atac americane vor efectua manevre militare in partea de vest a Pacificului in zilele urmatoare, a relatat luni agentia de presa Reuters, citand patru responsabili de la Washington, sub rezerva anonimatului, scrie agerpres.ro. Aceste exercitii ale armatei americane intervin…

- Președintele SUA, Donald Trump , a catalogat atacul armat din Texas drept un act diabolic. 26 de persoane au fost ucise intr-o biserica baptista, in timpul slujbei de duminica, de Devin Kelley, un fost membru al Forțelor Aeriene. „S-a comis un act diabolic avand in vedere ca victimele și familiile…

- Autoritațile de la Phenian au protestat vineri dupa ce mai multe bombardiere americane au participat la un exercițiu militar in zona Peninsulei Coreene, cu cateva zile inaintea vizitei președintelui SUA, Donald Trump, in Coreea de Sud, transmite dpa. Bombardierele B-1B au simulat un 'atac…

- Donald Trump, presedintele SUA, a scris, miercuri, pe Twitter ca individul care a comis atacul de marti din New York a ajuns pe teritoriul Statelor Unite prin intermediul programului ”loteria vizelor”, adaugand ca vrea sa elimine acest program, relateaza The Associated Press. ”Teroristul…

- Tentativele de manipulare politica prin interese legate de Moscova pe rețelele sociale in timpul campaniei electorale prezidențiale din 2016 in SUA au fost mult mai vaste decat se estimase inițial, au declarat luni numeroase surse, citate de AFP. Facebook, Twitter și Google se afla…

- Președintele SUA, Donald Trump, a reafirmat luni ca nu exista 'nicio ințelegere secreta' intre echipa sa de campanie din alegerile de anul trecut și Rusia, dupa ce primele persoane au fost inculpate in acest dosar, principalii vizați fiind fostul sau șef de campanie, Paul Manafort, și asociatul acestuia,…

- Inculpat pentru 12 capete de acuzare, printre care complot impotriva SUA, spalare de bani, declarații false și nedeclararea unor conturi din strainatate, Manafort s-a predat luni biroului FBI din Washington și urmeaza sa fie prezentat justiției, transmite AFP. Insa Trump susține ca faptele…