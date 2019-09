Sute de mii de oameni la manifestația de ziua națională a Cataloniei Aceștia au cerut totdata independența provinciei fața de Spania, potrivit Associated Press. Poliția din Barcelona a anunțat ca aproximativ 600.000 de oameni din toate zonele regiuinii au participat la aceasta manifestație. Susținatorii mișcarii secesioniste au venit inarmați cu steaguri și au purtat tricouri in culorile catalane. Diada sau Ziua naționala a Cataloniei, se sarbatorește anual la 11 septembrie și marcheaza caderea Barcelonei in timpul Razboiului de Succesiune spaniol, care a avut loc in 1714 și pierderea ulterioara a instituțiilor și legilor catalane. Incepand… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

