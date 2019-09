Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inaugurat vineri o reprezentanta auto care va vinde limuzine de lux marca Aurus, un tip de automobil utilizat si de presedintele Vladimir Putin, transmite Reuters, potrivit stirileprotv.roAceste limuzine sunt destinate sa fie mostenitoarele celebrelor sedanuri ZIL, care timp de decenii…

- Alianta Nord-Atlantica trebuie sa inteleaga implicatiile ascensiunii Chinei, in contextul in care Beijingul isi extinde influenta pe tot globul, inclusiv in zone in care ar putea deveni o provocare pentru membrii organizatiei de securitate, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit…

- Harțile exercita o atracție misterioasa asupra noastra. Fie ca sunt pergamente antice sau ca sunt abia scoase din torpedoul mașinii sau generate de Google, harțile ne spun tot ceea ce dorim sa știm, nu doar despre unde vrem sa mergem, ci și despre lume, in general. Și, cu toate acestea, cand vine vorba…

- Iunie 2019 a fost cea mai calduroasa luna iunie din ultimii 140 de ani, stabilind un record global, potrivit celui mai recent raport lunar din domeniul climatic dat joi publicitatii de Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA) din SUA, potrivit Reuters si DPA. Temperaturile…

- Fiat Chrysler (FCA) planuieste sa cheltuiasca 700 de milioane de euro pentru a modelul electric al Fiat 500, in timp ce compania auto trece peste esecul parteneriatului cu Renault, scrie Reuters preluat de mediafax.Pietro Gorlier, Directorul Fiat Chrysler in Europa, Orientul Mijlociu si Africa,…

- Presa de stat din China a dat vina pe amestecul guvernelor occidentale pentru violentele din Hong Kong, relateaza Reuters potrivit news.ro „Ideologii din guvernele occidentale nu renunta niciodata in eforturile lor de a intoarce lumea impotriva guvernelor care nu sunt pe placul lor, chiar daca…

- Emisarul ONU in Libia, Ghassan Salame, a condamnat virulent miercuri raidul aerian impotriva unui centru de migranti din apropierea capitalei Tripoli, evocand un "macel" care ar putea constitui, in opinia sa, o crima de razboi, transmit AFP si Reuters."Acest atentat poate constitui in…