Sute de mii de case din România ar putea fi încălzite GRATUIT, dar autoritățile nu fac nimic Insa doar cateva orașe au investit pana acum in astfel de proiecte, deși oamenii ar da mai puțin la intreținere. In nordul Bucureștiului, in subteran, se afla un rezervor uriaș de ape geotermale - care se intinde pe aproape 50 de kilometri. Bazinul se afla la peste 1000 de metri adancime, dar sunt locuri unde ajunge și la 3000 de metri. Specialiștii susțin ca apa din subteran are temperaturi cuprinse intre 50 și 80 de grade Celsius. Daca am valorifica tot ce avem sub picioare in Capitala din punct de vedere geotermal, s-ar putea incalzi toate locuințele din sectorul 1 al Bucureștiului. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

