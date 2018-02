Sute de migranţi, salvaţi de Garda de Coastă în largul coastelor Libiei Dupa ce au fost alertate, patrulele Garzii de Coasta, sprijinite de o nava de pescuit, au salvat "324 migranti ilegali, intre care 35 de femei si 16 copii", potrivit unui comunicat al Marinei libiene.



"Ei se aflau la bordul a doua barci gonflabile ale caror motoare s-au stricat", se precizeaza in comunicat. Printre acestia se numara cetateni din Ciad, Nigeria, Mali, Libia si Coasta de Fildes.



Operatiunea de salvare a avut loc la circa 13 kilometri nord de Zuwarah, un oras de coasta situat in apropierea granitei cu Tunisia si la 100 de kilometri vest de capitala Tripoli

Sursa articol si foto: rtv.net

