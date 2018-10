Stiri pe aceeasi tema

- Echipele spaniole de salvare pe mare au salvat 675 de migranti in timpul weekendului intre Maroc si Spania, prima poarta de intrare a imigratiei ilegale in Europa, a anuntat un purtator de cuvant al acestora, citat luni de AFP. Dupa ce 405 de migranti au fost salvati sambata, 270 au fost salvati in…

- Circa 18.000 de migranti ilegali au sosit in Europa pe cale terestra in acest an, de sapte ori mai multi decat in aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat vineri ONU, adaugand ca ruta cel mai des folosita de migranti este cea din Turcia catre Grecia, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Potrivit…

- Au fost salvati peste 450 de migranti care incercau sa ajunga in Spania din Maroc, a anuntat marti Garda de coasta spaniola, relateaza AFP. Cele 458 de persoane, intre care 13 copii, se aflau la bordul a noua ambarcatiuni in stramtoarea Gibraltar si in Marea Alboran, intre Spania si Maroc, a precizat…

- Ministrul de externe spaniol Josep Borrell a respins luni ideea ca tara sa, devenita prima poarta de intrare pe mare a migrantilor in Europa, se confrunta cu o migratie 'masiva', el afirmand ca Europa are nevoie de 'sange nou', relateaza AFP. 'Banalizam cuvantul 'masiv' in timp ce ar trebui 'sa evaluam…