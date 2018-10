Stiri pe aceeasi tema

- Sase militanti de extrema-dreapta care planuiau comiterea de atacuri impotriva strainilor au fost arestati preventiv, luni, in landurile germane Saxonia si Bavaria, informeaza site-ul MDR.de si cotidianul Die Zeit, citate de Mediafax.

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta, antimigratie) a depsit pentru prima oara Partidul Social Democrat (SPD, centru-stanga, la putere), intr-un sondaj publicat duminica, relateaza DPA.

- Ministrul de interne german Horst Seehofer vede in partidul Alternativa pentru Germania (AfD) un oponent al statului in conditiile in care acesta a lansat recent o provocare la adresa presedintelui Frank-Walter Steinmeier, informeaza vineri dpa. "Este perturbator pentru stat", a declarat Seehofer cu…

- Reprezentanti social-democrati si conservatori de seama din Germania au facut apel luni la supravegherea partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), dupa ce unii dintre liderii formatiunii au participat la manifestatiile gruparii anti-islam PEGIDA, relateaza luni agentia Reuters.…

- Mai mulți oameni au fost raniți in orașul in timpul unor manifestații violente in Germania. Poliția din orașul Chemnitz, situat in estul țarii, incearca sa țina sub control protestele organizate de extremiștii care au pornit o ”vanatoare a strainilor”, dupa ce un barbat a fost injunghiat mortal de imigranți,…

- Extrema dreapta germana organizeaza luni, pentru a doua zi consecutiv, o manifestatie la Chemnitz, in estul tarii, in urma decesului unui barbat prin injunghiere intr-o altercatie presupusa cu cetateni straini, transmite AFP, potrivit Agerpres. Miscarea Pegida, anti-imigranti si anti-islam,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a luat apararea presei, joi, in mijlocul unei polemici in Germania privind politia, ca urmare a unei interventii contra unei echipe de televiziune in timpul unei manifestatii de extrema dreapta, transmite AFP. "Vreau sa pledez aici cu hotarare in favoarea…

- Scena politica din Germania pare sa fi intrat pe un drum fara ieșire indiferent de eforturile guvernamentale- un sondaj difuzat de televiziunea ARD arata cum CDU- formațiunea condusa de cancelarul Angela Merkel- se afla la cel mai scazut nivel de popularitate din intreaga sa existența, in vreme ce…