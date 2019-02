Stiri pe aceeasi tema

- Sute de masini au ars in parcarea amenajata pentru vizitatorii unei expozitii aeriene, in India. Flacarile s-au raspandit rapid din cauza vantului care batea cu putere, scrie digi24.ro.Totul a inceput cu un incendiu de vegetatie izbucnit in apropiere.

- Doua avioane ale forțelor aeriene indiene s-au ciocnit in aer, marți, in sudul statului Karnataka, in timp ce repetau un spectacol acrobatic. In urma ciocnirii, unul dintre piloți și-a pierdut viața, scrie realitatea.net.

- Cele doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Yelahanka, din Bangalore, in timpul unui antrenament pentru show-ul Aero India 2019. Potrivit presei indiene cei doi piloti au apucat sa se catapulteze, dar seful serviciilor de urgenta din statul Karnataka a scris ca unul dintre piloti ar fi murit.…

- Doua avioane ale forțelor aeriene indiene s-au ciocnit în aer, marți, în sudul statului Karnataka, în timp ce repetau un spectacol acrobatic. În urma ciocnirii, unul dintre piloți și-a pierdut viața, transmite Reuters.

- Doua avioane de lupta Su-34 s-au ciocnit in Estul indepartat al Rusiei, accidental, au anunțat oficialii din armata rusa.Cele doua aeronave s-au atins in aer in timp ce zburau deasupra Marii Japoniei, dupa cum a confirmat Ministerul Apararii din Rusia.

- Cele doua aeronave s-au atins in aer in timp ce zburau deasupra Marii Japoniei, dupa cum a confirmat Ministerul Apararii din Rusia.„Pe data de 18 ianuarie, la ora 8.07 (ora Moscovei), doua avioane Su-34, care efectuau un zbor programat de antrenament, au intrat in contact in timp ce executau…

- Mii de persoane au fost evacuate, marti, in orasul brazilian Manaus, dupa un incendiu care a afectat aproximativ 600 de case, informeaza G1.Globo.com, scrie mediafax.citește și: S-a stabilit cine il va inlocui pe procurorul Cristian Lazar: Cine este magistratul care va face ancheta in dosarul…

- Un accident între un autoturism și un tir a avut loc, cu puțin timp în urma, în localitatea Moftin (pod spre Domanești). Șoferul autoturismului a fost gasit carbonizat. Potrivit ultimelor informații, o persoana a fost gasita decedata.