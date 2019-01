Sute de masini au fost avariate in Bucuresti de copacii cazuti. Cine ii despagubeste pe proprietari si ce trebuie sa faca acestia

Stiri pe aceeasi tema

- "Ploaia inghetata este un fenomen meteorologic rar intalnit. Eu, cel putin, nu am mai intalnit o cantitate de gheata atat de mare depusa pe arbori. Peste 90% din arborii care s-au rupt erau arbori tineri, nu aveau probleme si nu aveam obligatia sa-i toaletam. Nici nu puteam sa facem acest lucru.…

- MAI anunța ca sute de mașini au fost avariate de copacii cazuți din cauza vremii, autoritațile menționand ca exisa posibilitatea ca numarul sa creasca. Reprezentanții ministerului menționeaza ca in ultimele trei zile s-a acordat sprijin in 5 situații in care echipajele medicale nu au putut ajunge…

- Primaria Sectorului 4 transmite ca ii va despagubi pe toti cei care au masinile avariate din cauza copacilor prabusiti zilele aceastea. Cei care solicita despagubiri, chiar si cei fara CASCO, sunt asteptati, de luni, la sediul primariei, anunta primarul Daniel Baluta, potrivit Mediafax.

- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au intervenit la peste 1.800 de situatii de urgenta provocate de ploaia inghetata, in general fiind vorba despre copaci si stalpi doborati. Peste 220 de masini au fost avariate.

- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au intervenit la peste 1.800 de situatii de urgenta provocate de ploaia inghetata, in general fiind vorba despre copaci si stalpi doborati. Peste 220 de masini au fost avariate.

- In Capitala, s-a intervenit pentru degajarea a peste 700 de copaci cazuti pe carosabil din cauza poleiului, fiind avariate peste 50 de autoturisme, anunța Ministerul Afacerilor Interne (MAI). "In municipiul Bucuresti s-a intervenit pentru degajarea a 740 copaci, trei cabluri electrice si 10…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti - Ilfov a inregistrat, in noaptea de vineri spre sambata, un numar de 115 solicitari ca urmare a fenomenelor meteorologice, inregistrandu-se 90 de cazuri de copaci cazuti, fiind avariate 49 de autovehicule, fara a fi persoane ranite. …

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Constantin-Cristian Poteras, in prezent aflat in stare de detentie, la data faptelor primar al Sectorului 6 Bucuresti, pentru doua infractiuni…