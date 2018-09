Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Judecatorilor din Romania transmite o solicitare catre Parlament și Guvern sa țina cont de recomandarile Comisiei de la Veneția sau cele venite de la GRECO pe legile justiției, asta daca nu doresc distrugerea magistraturii din Romania.Citește și: Rasturnare de situație in scandalul…

- Una dintre cele mai importante prevederi din noul text de lege, semnalata si de seful statului intr-o solicitare de reexaminare a acestei legi adresata parlamentului, se refera la posibilitatea magistratilor de a se pensiona anticipat, inainte de implinirea varstei de 60 de ani, daca au cel putin 20…

- O delegație a Comisie de la Veneția a ajuns, joi, la București, in cadrul pregatirii unui aviz privind modificarile Codurilor penale, avand intalniri cu președintele Klaus Iohannis, ministrul Justiției, Tudorel Toader, dar și cu membri ai Comisiei speciale pentru Legile Justiției, scrie Mediafax.…

- Presedintele comisiei speciale privind Legile Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a vorbit, vineri, despre apelul lui Klaus Iohannis, care a cerut, joi, Parlamentului ca imediat ce se reia sesiunea sa reintroduca Legile Justitiei in circuit si sa le corecteze. Iordache a fost intrebat la RFI Romania despre…

- "Ma bucur ca presedintele Iohannis a explicat in persoana poporului roman motivul pentru care a fost obligat sa promulge legea de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara si consider ca presedintele este la inaltimea functiei sale atunci cand cere Parlamentului sa revizuiasca in cel mai…

- Comisia de la Veneția a criticat modificarile aduse legilor justiției. Intr-un raport preliminar, le-a recomandat autoritaților de la București sa regandeasca modul in care se face numirea și revocarea procurorilor-șefi, astfel incat rolurile președintelui Romaniei și al CSM sa fie menținute. Romania…

- Comisia de la Venetia a emis, vineri, o opinie preliminara in legatura cu modificarile la cele trei legi ale justitiei din Romania, formuland o serie de recomandari, intre care mentinerea rolului presedintelui si al CSM in numirea/revocarea procurorilor de rang inalt, renuntarea la schema de pensionare…

- Forumul Judecatorilor din Romania transmite, referitor la modificarile aduse Codului penal, ca adoptarea lor „cu viteza luminii” de catre Parlament fara ca el sa tina cont de avizele Comisiei de la Venetia, indeparteaza Romania de la standardele minime ale unui stat de drept. Magistratii spun ca modul…