Sute de lugojeni in bezna in urma unei furtuni violente care a lovit joi seara Lugojul O furtuna violenta a lovit joi seara Lugojul. Din nefericire, prognoza meteorologilor s-a adeverit. Lugojul s-a aflat joi seara sub incidenta unui cod portocaliu. In oras nu au fost inregistrate probleme grave in urma vantului care a suflat cu putere, ISU Timis raportand doar interventia pentru degajarea unui copac. Lugojenii au reclamat insa faptul ca in urma furtunii au ramas fara curent. Probleme ar fi in cartierul Stadion 3, dar si pe cateva strazi aflate in aceeasi zona, oamenii fiind nevoiti sa foloseasca lumanari. Enel nu a anuntat deocamdata ca ar exista complicatii in zona, astfel ca… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

