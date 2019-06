Stiri pe aceeasi tema

- *** Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj cu sediul in Zalau, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, organizeaza in perioada 4-8 iulie 2019, concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante: Referent – in cadrul compartimentului marketing cultural. Conținutul obligatoriu al dosarelor…

- *** Consiliul Judetean Salaj organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarei functii contractuale de executie vacanta: Inspector de specialitate gradul II la Biroul proiectare din cadrul Directiei Arhitect sef. Conditiile de participare la concurs, continutul obligatoriu al dosarelor de inscriere si…

- *** OBRIZCONF SRL angajeaza confectioneri imbracaminte si muncitor necalificat – ajutor la croi. Telefon 0744 646119 *** Consiliul Judetean Salaj organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarei functii contractuale de executie vacanta: Inspector de specialitate gradul IA la Biroul proiectare din cadrul…

- Muzeul Municipal Dej, instituție aflata in subordinea Primariei Municipiului Dej, organizeaza NOAPTEA MUZEELOR, o Noapte a Educației, Artei și Tehnologiei (N.E.A.T.), sambata, 18 mai 2019, incepand cu ora 17:00. In cadrul Nopții Muzeelor se vor desfașura nu mai puțin de cinci activitați dedicate tuturor…

- Premierul lituanian Saulius Skvernelis a anuntat, marti, ca va demisiona daca nu se va plasa pe unul dintre primele doua locuri in primul tur al alegerilor prezidentiale din tara sa, prevazut pentru duminica, 12 mai, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Sondajele de opinie il crediteaza…

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza:De sarbatoarea religioasa Paștele Blajinilor, in adiacentul Cimitirului ,,Sfintul.Lazar” și Cimitirului Central ,,Armenesc”, se prognozeaza un flux majorat de transport și persoane.

- In context, premierul Viorica Dancila a reiterat disponibilitatea partii romane de a continua si diversifica dialogul bilateral excelent, de a consolida si aprofunda parteneriatul strategic in domenii prioritare pentru ambele tari: infrastructura, energie, agricultura, afaceri interne, politici europene.…

- Daca la nivelul Uniunii Europene fetele reprezinta, in medie, doar 17% din totalul elevilor de liceu si studentilor in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, Bulgaria si Romania sunt pe primele locuri in UE in conditiile in care aproximativ 33% respectiv 31% din totalul elevilor de liceu…