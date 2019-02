Sute de locuitori din California, evacuaţi din cauza riscului producerii unor alunecări de teren Sute de locuitori din California au primit miercuri ordine de evacuare din locuinte dupa ce cantitatile importante de precipitatii, aduse de o puternica furtuna din Pacific, au crescut riscul alunecarilor de teren in regiunile afectate de recentele incendii de vegetatie, potrivit Reuters. In unele regiuni, ar putea cadea o cantitate de precipitatii de peste 13 cm, aduse de o furtuna directionata spre coasta de un val de umiditate atmosferica, fenomen cunoscut sub denumirea ''Pineapple Express''. Aceasta furtuna, care a provocat cea mai mare cantitate de precipitatii din iarna aceasta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

